Як провалилася пільгова іпотека в Росії

Через зростання витрат на війну, високі процентні ставки та кризу в економіці у Росії різко скоротилася видача іпотеки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Другий за величиною банк Росії ВТБ у травні видав іпотечних кредитів у чотири рази менше, ніж у травні минулого року,

– зазначають у ЦПД.

Розпіарена ж російськими пропагандистами так звана пільгова "сімейна іпотека" зазнала краху, оскільки більшість росіян не можуть заплатити високий перший внесок, встановлений по іпотеці. До того ж Росія виділяє лише обмежені кошти на цю кредитну програму.

Важливо! За даними ЦПД, у першому кварталі цього року росіяни оформили 142,7 тисячі житлових кредитів на 611 мільярдів рублів. Це найнижчий показник із 2018 року.

Чому відбувся обвал іпотеки та житлового будівництва

Обвал іпотеки та будівництва житла в Росії є одним із прямих наслідків агресії проти України. Оскільки Росія продовжує війну, то воєнні видатки зростають, а іпотечні програми, навпаки, лише згортаються. Як наслідок:

доступність житла для росіян знижуються;

борги громадян Росії через неможливість виплатити вже взяті кредити на житло ростуть;

житлове будівництво стрімко скорочується.

Через підвищення процентних ставок за кредитами іпотеку видають, як правило, лише за пільговими програмами. Без пільг кредити на житло стали занадто дорогими. Тому вже два місяці постіль їх видають найменше – всього 13% від загальної кількості.

Варто знати! Війна проти України також запустила ланцюгову реакцію у сфері будівництва житлової нерухомості Росії – попит на іпотеку зменшується – будівництво нового житла скорочується – будівельна галузь переживає хвилю банкрутств.