Председатель Европарламента Роберта Мецола сейчас находится в Киеве с рабочим визитом. Она ответила на важные вопросы от украинских корреспондентов.

Что Президент Европарламента рассказала о замороженных активах России?

В том числе и о замороженных российских активах, пишет 24 Канал со ссылкой на телемарафон "Единые новости".

Согласно словам Мецолы, дискуссия вокруг замороженных активов России продолжается уже несколько лет в рамках "Большой семерки".

Крупнейшие экономики собрались вместе, чтобы увидеть, как мы можем привлечь к ответственности агрессора, который действует на нашем континенте,

– сказала Роберта Мецола.

Эти усилия продолжаются. В частности сейчас продолжается поиск возможности использования этих активов.

Как отметила Мецола, конечно, есть некоторые юридические вопросы, на которые нужно отвечать. Но если есть политическая воля со стороны всех стран Европейского Союза, то тогда можно найти путь.

Обратите внимание! Роберта Мецола подчеркнула, что речь идет идет не только о том, как помочь Украине выиграть войну против России, но и о том, как восстанавливать Украину после "этого ужасного вторжения".

О чем еще говорила Президент Европарламента? В частности Президент Европейского парламента Роберта Мецола планирует открытие в Киеве постоянного представительства этой институции, о чем она заявила, выступая 17 сентября в Верховной Раде Украины. Представительство откроется на этой неделе. Согласно словам Мецолы, это необходимо для усиления сотрудничества, потому что это было обязательством Европы перед Украиной. Также она коснулась темы гарантий безопасности и отметили, что вступление в ЕС уже является этой гарантией.

Что еще известно о замороженных активах России?