Голова Європарламенту Роберта Мецола наразі перебуває у Києві з робочим візитом. Вона відповіла на важливі питання від українських кореспондентів.

Що Президентка Європарламенту розповіла про заморожені активи Росії?

Зокрема й про заморожені російські активи, пише 24 Канал з посиланням на телемарафон "Єдині новини".

Згідно зі слів Мецоли, дискусія довкола заморожених активів Росії триває вже кілька років у рамках "Великої сімки".

Найбільші економіки зібралися разом, щоб побачити, як ми можемо притягнути до відповідальності агресора, який діє на нашому континенті,

– сказала Роберта Мецола.

Ці зусилля тривають. Зокрема наразі продовжується пошук можливості використання цих активів.

Як зазначила Мецола, звісно, є деякі юридичні питання, на які потрібно відповідати. Але якщо є політична воля з боку всіх країн Європейського Союзу, то тоді можна знайти шлях.

Зверніть увагу! Роберта Мецола підкреслила, що мова йде йдеться не лише про те, як допомогти Україні виграти війну проти Росії, але й про те, як відбудовувати Україну після "цього жахливого вторгнення".

Про що ще казала Президентка Європарламенту? Зокрема Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола планує відкриття у Києві постійного представництва цієї інституції, про що вона заявила, виступаючи 17 вересня у Верховній Раді України. Представництво відкриється цього тижня. Згідно зі слів Мецоли, це необхідно для посилення співпраці, бо це було зобов'язанням Європи перед Україною. Також вона торкнулася теми гарантій безпеки та наголосили, що вступ до ЄС вже є цією гарантією.

Що ще відомо про заморожені активи Росії?