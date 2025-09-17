Об этом она сообщила в соцсети Х, информирует 24 Канал.
Смотрите также Есть все необходимые сигналы о возобновлении поставок помощи из США, – Зеленский
Что известно о визите Мецолы в Киев?
Председатель Европейского парламента Роберта Мецола утром в среду, 17 сентября, приехала в Киев. Продолжительность ее пребывания в Украине пока неизвестна.
Она опубликовала пост с подписью, которым подтвердила свой визит.
Следующая остановка: Киев,
– написала она.
Как сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, в частности, ожидается выступление Мецолы в Верховной раде.
Визиты иностранных чиновников и лидеров в Украину: последнее
Напомним, что 12 сентября украинская столица встречала иностранных гостей. В Киев приезжали с неанонсированным визитом британский принц Гарри, а также глава польского МИД.
Утром 10 мая президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер, новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц и глава польского правительства Дональд Туск были с визитом в Киеве. Это первый их совместный визит в Украину.