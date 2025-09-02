Эксклюзивные фото и видео с места происшествия публикует 24 Канал. К слову, накануне, 1 сентября, в Архикафедральном Соборе святого Юра состоялся парастас.
Какими были похороны Андрея Парубия?
После обеда в Собору святого Юра пришло много неравнодушных, в частности политиков, общественных деятелей и военных. После завершения литургии люди отправились в центр Львова.
Кортеж с катафалком прибыл на Площадь Рынок. Общегородская церемония прощания состоялась перед мэрией.
Впоследствии процессия прибыла на Лычаковское кладбище.
Ближайшая семья покойного отправилась к месту погребения. Остальные присутствующие остались на площади Лычаковского кладбища.
Что известно об убийстве Парубия?
- Бывшего спикера Верховной Рады и экс-секретаря СНБО Андрея Парубия застрелили 30 августа во Франковском районе Львова.
- Подозреваемого в убийстве, Михаила Сцельникова, задержали 1 сентября в Хмельницкой области и отправили под стражу без права внесения залога.
- По словам подозреваемого, он совершил преступление по личным мотивам – чтобы "отомстить украинской власти". Мужчина хочет, чтобы его обменяли, после чего он будет искать тело своего сына в России.
- Сын Сцельникова, военный Михаил-Виктор Сцельников, пропал без вести в мае 2023 года на Бахмутском направлении.