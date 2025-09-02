Эксклюзивные фото и видео с места происшествия публикует 24 Канал. К слову, накануне, 1 сентября, в Архикафедральном Соборе святого Юра состоялся парастас.

Какими были похороны Андрея Парубия?

После обеда в Собору святого Юра пришло много неравнодушных, в частности политиков, общественных деятелей и военных. После завершения литургии люди отправились в центр Львова.

Политика отпели в Соборе: смотрите фото

Кортеж с катафалком прибыл на Площадь Рынок. Общегородская церемония прощания состоялась перед мэрией.

Общегородская церемония прощания: смотрите видео

Впоследствии процессия прибыла на Лычаковское кладбище.

Чин похорон на кладбище: смотрите фото

На кладбище прозвучал гимн Украины: смотрите видео

Прощание перед погребением: смотрите видео

Ближайшая семья покойного отправилась к месту погребения. Остальные присутствующие остались на площади Лычаковского кладбища.

Что известно об убийстве Парубия?