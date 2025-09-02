Ексклюзивні фото та відео з місця події публікує 24 Канал. До слова, напередодні, 1 вересня, в Архикатедральному Соборі святого Юра відбувся парастас.
Дивіться також Підозрюваний зізнався у вбивстві Парубія, йому обрали запобіжку: все, що відомо на даний момент
Яким був похорон Андрія Парубія?
По обіді до Собору святого Юра прийшло багато небайдужих, зокрема політиків, громадських діячів і військових. Опісля завершення літургії люди вирушили в центр Львова.
Політика відспівали в Соборі: дивіться фото
Кортеж з катафалком прибув на Площу Ринок. Загальноміська церемонія прощання відбулася перед мерією.
Загальноміська церемонія прощання: дивіться відео
Згодом процесія прибула на Личаківське кладовище.
Чин похорону на кладовищі: дивіться фото
На кладовищі пролунав гімн України: дивіться відео
Прощання перед погребінням: дивіться відео
Найближча родина покійного вирушила до місця погребіння. Решта присутніх залишилися на площі Личаківського кладовища.
Що відомо про вбивство Парубія?
- Колишнього спікера Верховної Ради та екссекретаря РНБО Андрія Парубія застрелили 30 серпня у Франківському районі Львова.
- Підозрюваного у вбивстві, Михайла Сцельнікова, затримали 1 вересня на Хмельниччині та відправили під варту без права внесення застави.
- За словами підозрюваного, він скоїв злочин з особистих мотивів – аби "помститись українській владі". Чоловік хоче, аби його обміняли, після чого він шукатиме тіло свого сина в Росії.
- Син Сцельнікова, військовий Михайло-Віктор Сцельніков, зник безвісти у травні 2023 року на Бахмутському напрямку.