Укр Рус
Экономика Тарифы Можно ли оформить субсидию, если есть долги за коммунальные услуги
25 октября, 12:02
2

Можно ли оформить субсидию, если есть долги за коммунальные услуги

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Домохозяйства с задолженностью за коммунальные услуги более трех месяцев и сумму 680 гривен не могут получить субсидию.
  • Субсидию могут назначить, если заявитель погасил долг, заключил договор о его реструктуризации, или обжаловал сумму задолженности в суде.

Многих украинцев интересует вопрос, можно ли оформить субсидию, если есть долги за коммунальные услуги. В Пенсионном фонде четко рассказали, кто и в каком случае может претендовать на помощь.

Влияют ли долги за коммуналку на субсидию?

Домохозяйства с длительной задолженностью за коммунальные услуги не могут получить государственную субсидию. Об этом отметили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Волынской области, пишет 24 Канал.

Интересно Свириденко ответила, ждать ли украинцам повышения цен на электроэнергию этой зимой

В соответствии с пунктом 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, она не предоставляется, если задолженность домохозяйства превышает три месяца и сумму 40 необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть 680 гривен в 2025 году.

Как получить субсидию при наличии долга?

Как объяснили в ПФУ, субсидию могут назначить, если заявитель документально подтвердил погашение долга, заключил договор о его реструктуризации или обжаловал сумму задолженности в суде (при наличии постановления об открытии производства).

Для внутренне перемещенных лиц наличие долгов не учитывается, если они проживают в жилье без официального договора аренды и задолженность возникла до получения справки ВПЛ.

На какие услуги распространяется субсидия?

  • В заявлении следует указывать все услуги, на которые претендует субсидия. Если долг есть только за часть коммунальных услуг, государственная помощь может быть назначена на остальные услуги.

  • Гражданам советуют уточнять информацию о долгах непосредственно у поставщиков коммунальных услуг и договариваться о возможности их погашения.