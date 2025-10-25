Многих украинцев интересует вопрос, можно ли оформить субсидию, если есть долги за коммунальные услуги. В Пенсионном фонде четко рассказали, кто и в каком случае может претендовать на помощь.

Влияют ли долги за коммуналку на субсидию?

Домохозяйства с длительной задолженностью за коммунальные услуги не могут получить государственную субсидию. Об этом отметили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Волынской области, пишет 24 Канал.

Интересно Свириденко ответила, ждать ли украинцам повышения цен на электроэнергию этой зимой

В соответствии с пунктом 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, она не предоставляется, если задолженность домохозяйства превышает три месяца и сумму 40 необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть 680 гривен в 2025 году.

Как получить субсидию при наличии долга?

Как объяснили в ПФУ, субсидию могут назначить, если заявитель документально подтвердил погашение долга, заключил договор о его реструктуризации или обжаловал сумму задолженности в суде (при наличии постановления об открытии производства).

Для внутренне перемещенных лиц наличие долгов не учитывается, если они проживают в жилье без официального договора аренды и задолженность возникла до получения справки ВПЛ.

На какие услуги распространяется субсидия?