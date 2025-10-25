Багатьох українців цікавить питання, чи можна оформити субсидію, якщо є борги за комунальні послуги. У Пенсійному фонді чітко розповіли, хто та у якому випадку може претендувати на допомогу.

Чи впливають борги за комуналку на субсидію?

Домогосподарства з тривалою заборгованістю за комунальні послуги не можуть отримати державну субсидію. Про це наголосили у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області, пише 24 Канал.

Відповідно до пункту 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, вона не надається, якщо заборгованість домогосподарства перевищує три місяці та суму 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто 680 гривень у 2025 році.

Як отримати субсидію при наявності боргу?

Як пояснили у ПФУ, субсидію можуть призначити, якщо заявник документально підтвердив погашення боргу, уклав договір про його реструктуризацію або оскаржив суму заборгованості в суді (за наявності ухвали про відкриття провадження).

Для внутрішньо переміщених осіб наявність боргів не враховується, якщо вони проживають у житлі без офіційного договору оренди та заборгованість виникла до отримання довідки ВПО.

На які послуги поширюється субсидія?