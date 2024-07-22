Купюра 500 гривен выходит из обращения: что это значит для украинцев

НБУ начинает процесс замены старых купюр на новые. С 1 августа вступают в силу нововведения относительно банкноты номиналом 500 гривен.

Какие банкноты изымаются

Под изъятие подпадают банкноты номиналом 500 гривен, которые были выпущены в 2003 – 2007 годах. Эти купюры просто должны быть заменены на более новые (выпущенные после 14 года).

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Банкноты номиналом 500 гривен старого образца будут оставаться действительным платежным средством. Граждане без ограничений смогут продолжать ими рассчитываться, их не нужно специально обменивать,

– говорится в сообщении НБУ.

То есть, изъятие будет происходить постепенно и незаметно для граждан, благодаря таким действиям:

банки Украины не будут выдавать из касс указанные банкноты;

НБУ не будет такие купюры передавать в кассы банков.

После изъятия, купюры подлежат утилизации.

Процедура замены нужна для того, чтобы повысить качество наличности, которая находится в обращении. Нужно понимать, что некоторым из указанных банкнот уже более 18 лет.