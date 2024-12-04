Нужно ли уведомлять Пенсионный фонд об изменении фамилии

В случае изменения фамилии или получения новых документов украинцы на пенсии должны сообщить об этом Пенсионный Фонд. Сделать это нужно в течение 30 дней с момента изменения данных.

Надо ли сообщать об изменении фамилии

Льготников регистрируют в специальном Реестре, где для каждого лица создается персональная учетная карточка, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Украинцы могут получить 1000 гривен от государства через Укрпочту

Если меняется паспорт или удостоверение участника боевых действий, необходимо обновить эти данные в карточке.

Чтобы изменить информацию, льготник должен сообщить об изменениях в Пенсионный фонд в течение 30 дней.

Обратите внимание! Об этом говорится в пункте 8 Положения о Реестре лиц, которые имеют право на льготы, утвержденного Кабмином 29 января 2003 года.

Как обновить данные

Заявление для внесения изменений в Реестр лиц, имеющих право на льготы, можно подать: