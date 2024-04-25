Изменения на валютном рынке в мае: повлияет ли Пасха на рост валюты

В мае общая ситуация на валютном рынке останется достаточно стабильной. Ожидаются незначительные предпраздничные "проседания" курсов.

Каким будет валютный рынок в мае

Банкир Тарас Лесовой считает, что в мае вряд ли возможно изменение стратегии НБУ с мягкого вмешательства на межбанк путем валютных интервенций. При этом общие правила курсообразования останутся неизменными.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка В мае возможно дальнейшее послабление в валютном регулировании, это будет иметь определенное влияние на рынок, то есть регулятор "даст больше свободы" рынку при курсообразовании на межбанке.

По мнению Лесового, стоит ожидать незначительные, почти ежедневные, колебания курсов как в сторону подорожания, так и в сторону уменьшения. Ожидаемые отклонения от "базового" курса в среднем составят до 2% в неделю.

С другой стороны, в первую декаду мая на наличном рынке может сработать "правило праздника": ожидается, что перед Пасхой количество операций может вырасти в среднем на 10 – 15% (главным образом операции по продаже валюты населением для праздничных приготовлений). Соответственно, при условии роста предложения наличные курсы валют могут несколько снизиться, но в пределах 2% (до 0,8 гривны),

– отмечает банкир.

По мнению Лесового, больше всего на курс в мае повлияют следующие факторы:

объем получения макрофинансовой поддержки;

экономическая ситуация в стране;

развитие экспорта и объемы получаемой валютной выручки;

ситуация на фронте.

Каким будет курс в мае

Значительных изменений курса ожидать не стоит. Вероятно, с определенными оговорками характеристики валютного рынка в мае будут такими:

колебания на наличном рынке: 41 – 43,5 гривны за доллар , на межбанке: 39 – 41 гривны за доллар ;

, на межбанке: ; ежедневные курсовые изменения будут происходить в пределах 0,2 – 0,3 гривны (межбанк), до 0,3 – 0,5 гривен (в комбанках), до 0,5 гривен (в обменных пунктах);

в зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,5 – 0,7 гривны;

разница между курсами покупки и продажи: до 0,05 гривен за доллар, до 0,1 гривны за евро (межбанк), в коммерческих банках до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро (комбанки), до 0,6 – 1 гривен за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро (обменные пункты);

разница курсов покупки на наличном рынке: 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро (в комбанках), 0,3 – 0,5 гривен за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро (в обменных пунктах).

разница курсов продажи на наличном рынке: 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро (в комбанках), 0,3 – 0,5 гривен за доллар, до 0,5 гривны за евро (в обменных пунктах);

средние недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1,5 – 2% от стартового курса недели.

На валютном рынке может наблюдаться процесс "слабой" девальвации. Вместе с тем рынку не грозят стратегические потрясения в виде заоблачных курсовых скачков.