Яким буде валютний ринок у травні
Банкір Тарас Лєсовий вважає, що у травні навряд чи можлива зміна стратегії НБУ з м’якого втручання на міжбанк шляхом валютних інтервенцій. При цьому, загальні правила курсоутворення залишаться сталими. –
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У травні можливе подальше послаблення у валютному регулюванні, що буде мати певний вплив на ринок, тобто регулятор "дасть більше волі" ринку при курсоутворенні на міжбанку.
На думку Лєсового, варто очікувати незначні, майже щоденні, коливання курсів як в бік здорожчання, так і в бік зменшення. Очікувані відхилення від "базового" курсу в середньому складуть до 2% на тиждень.
З іншого боку, у першу декаду травня на готівковому ринку може спрацювати "правило свята": очікується, що перед Великоднем кількість операцій може зрости в середньому на 10 – 15% (головним чином операції з продажу валюти населенням для святкових приготувань). Відповідно за умови зростання пропозиції готівкові курси валют можуть дещо знизитися, але в межах 2% (до 0,8 гривні),
– зазначає банкір.
На думку Лєсового найбільше на курс у травні вплинуть такі фактори:
- обсяг отримання макрофінансової підтримки;
- економічна ситуація в країні;
- розвиток експорту та обсяги отримуваного валютного виторгу;
- ситуація на фронті.
Яким буде курс у травні
Значних змін курсу очікувати не варто. Вірогідно, з певними обмовками характеристики валютного ринку у травні будуть такими:
- коливання на готівковому ринку: 41 – 43,5 гривні за долар, на міжбанку: 39 – 41 гривні за долар;
- щоденні курсові зміни відбуватимуться в межах 0,2 – 0,3 гривні (міжбанк), до 0,3 – 0,5 гривень (у комбанках), до 0,5 гривень (в обмінних пунктах);
- залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,5 – 0,7 гривні;
- різниця між курсами купівлі та продажу: до 0,05 гривень за долар, до 0,1 гривні за євро (міжбанк), у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро (комбанки), до 0,6 – 1 гривень за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро (обмінні пункти);
- різниця курсів купівлі на готівковому ринку: 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро (у комбанках), 0,3 – 0,5 гривень за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро (в обмінних пунктах).
- різниця курсів продажу на готівковому ринку: 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро (у комбанках), 0,3 – 0,5 гривень за долар, до 0,5 гривні за євро (в обмінних пунктах);
- середні тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1,5 – 2% від стартового курсу тижня.
На валютному ринку може спостерігатися процес "кволої" девальвації. Разом з тим ринку не загрожують стратегічні потрясіння у вигляді захмарних курсових стрибків.