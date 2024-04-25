Яким буде валютний ринок у травні

Банкір Тарас Лєсовий вважає, що у травні навряд чи можлива зміна стратегії НБУ з м’якого втручання на міжбанк шляхом валютних інтервенцій. При цьому, загальні правила курсоутворення залишаться сталими. –

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку У травні можливе подальше послаблення у валютному регулюванні, що буде мати певний вплив на ринок, тобто регулятор "дасть більше волі" ринку при курсоутворенні на міжбанку.

На думку Лєсового, варто очікувати незначні, майже щоденні, коливання курсів як в бік здорожчання, так і в бік зменшення. Очікувані відхилення від "базового" курсу в середньому складуть до 2% на тиждень.

З іншого боку, у першу декаду травня на готівковому ринку може спрацювати "правило свята": очікується, що перед Великоднем кількість операцій може зрости в середньому на 10 – 15% (головним чином операції з продажу валюти населенням для святкових приготувань). Відповідно за умови зростання пропозиції готівкові курси валют можуть дещо знизитися, але в межах 2% (до 0,8 гривні),

– зазначає банкір.

На думку Лєсового найбільше на курс у травні вплинуть такі фактори:

обсяг отримання макрофінансової підтримки;

економічна ситуація в країні;

розвиток експорту та обсяги отримуваного валютного виторгу;

ситуація на фронті.

Яким буде курс у травні

Значних змін курсу очікувати не варто. Вірогідно, з певними обмовками характеристики валютного ринку у травні будуть такими:

коливання на готівковому ринку: 41 – 43,5 гривні за долар , на міжбанку: 39 – 41 гривні за долар ;

, на міжбанку: ; щоденні курсові зміни відбуватимуться в межах 0,2 – 0,3 гривні (міжбанк), до 0,3 – 0,5 гривень (у комбанках), до 0,5 гривень (в обмінних пунктах);

залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,5 – 0,7 гривні;

різниця між курсами купівлі та продажу: до 0,05 гривень за долар, до 0,1 гривні за євро (міжбанк), у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро (комбанки), до 0,6 – 1 гривень за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро (обмінні пункти);

різниця курсів купівлі на готівковому ринку: 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро (у комбанках), 0,3 – 0,5 гривень за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро (в обмінних пунктах).

різниця курсів продажу на готівковому ринку: 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро (у комбанках), 0,3 – 0,5 гривень за долар, до 0,5 гривні за євро (в обмінних пунктах);

середні тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1,5 – 2% від стартового курсу тижня.

На валютному ринку може спостерігатися процес "кволої" девальвації. Разом з тим ринку не загрожують стратегічні потрясіння у вигляді захмарних курсових стрибків.