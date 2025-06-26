Внутреннее администрирование выплат будет осуществлять ПФУ – к каким изменениям готовиться украинцам в июле

С 1 июля внутреннее администрирование соцпомощи будет осуществлять Пенсионный фонд Украины. Изменения произойдут исключительно на уровне внутреннего администрирования.

Что изменится в соцвыплатах в июле 2025 года

В то же время для получателей выплат ничего не меняется, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Однако увеличивается количество мест, куда можно обратиться за социальной помощью. Отныне, кроме ЦНАПов и работников сельских, поселковых и городских советов, можно будет обратиться еще и в ближайший сервисный центр ПФУ.

Кроме того, будут быстрее рассматривать заявки на соцвыплаты и их ежемесячное начисление благодаря полной цифровизации и и передачи их Пенсионному фонду, который имеет одну из самых мощных среди всех государственных органов ИТ-систему.

Вместо обращения бумажных сведений следует ожидать цифровизация процессов. После обращения человека в любой доступной точки, заявка через онлайн-сервисы будет попадать сразу в обработку работнику ПФУ.

После рассмотрения – назначения выплаты на карточку человека в том банке, где он обслуживается,

– объяснили в Минсоцполитики.

Благодаря цифровизации все заявки будут учитываться онлайн и значительно быстрее. Это в частности позволит ликвидировать накопленные долги.

Обратите внимание! Обращаться в ПФУ можно как онлайн (через портал электронных услуг и мобильное приложение), или оффлайн.