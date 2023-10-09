Германия планирует сократить льготы для украинских беженцев

Значительное количество украинцев уехало в Европу после начала полномасштабного вторжения. Германия не только предоставила убежище беженцам, но и ввела денежную помощь и определенные льготы.

Какие изменения произойдут в Германии

Немецкий совет округов заявил о том, что количество нуждающихся в льготах украинцев значительно превышает возможности правительства. Финансирование помощи планируют сократить, в первую очередь речь идет о прибывающих в Германию беженцах.

Читайте также Кто стал лауреатами Нобелевской премии по экономическим наукам в 2023 году

Президент совета немецких округов – Райнхард Загер сообщил, что 294 округа Германии уже проголосовали за это решение, сообщает 24 Канал. По мнению немецкого правительства, после небольшой адаптации беженцы должны выходить на работу.

Недавно прибывшие в Германию беженцы войны из Украины не должны больше получать немедленные льготы, а должны получать льготы в соответствии с Законом о льготах для искателей убежища.

– сообщил Загер

Однако не все в восторге от этой инициативы. К примеру, пресс-секретарь организации Pro Asyl – Тарек Алаов говорит, что такие решения приведут к критическим последствиям, а именно, к значительному классовому неравенству между прибывающими сейчас и приехавшими беженцами.

В свою очередь, эксперт по миграции – Герберт Брюкер говорит, что в Германию украинцы едут из-за справедливых законов и соблюдений прав человека, а подобные инициативы дискредитируют этот кредит доверия. К тому же выплаты для беженцев должны соответствовать определенному прожиточному минимуму.

Поддержка беженцев в других странах

Стоит заметить, что Брюкер говорит о том, что немецкое правительство само допустило ошибку, когда заселяло беженцы в регионы, где распространена безработица. Соответственно, украинцы не могли найти там работу и находились на содержании и дальше.

Ситуация в Польше неравномерна. Большая часть поляков – до 60% за сохранение выплат для украинских беженцев, 40% – выступают за ограничение денежной помощи или категорически против нее.

Эстония также сокращает ресурсы для помощи украинцам. Это связано с тем, что эстонцы в большинстве своем выступают за уменьшение выплат для беженцев.