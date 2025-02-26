Новые правила оплаты воды в Украине: основные изменения, которые стоит знать

В Украине вводятся новые правила оплаты воды, которые касаются изменений в системе расчетов за водоснабжение и водоотвод. О чем надо знать потребителям и чего коснутся нововведения, читайте дальше.

Новый порядок оплаты за воду

Жители Днепра будут вынуждены соблюдать новые правила оплаты за потребленную воду – в городе введены изменения в коммунальные счета, передает 24 Канал со ссылкой на "Днепроводоканал".

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В частности, изменения коснулись абонентского обслуживания. Если раньше плату вносили на общий счет, куда также нужно было платить за водоснабжение и водоотвод, то с февраля оплату надо осуществлять на отдельный счет предприятия по новым реквизитам.

Оплата за абонентское обслуживание включает расходы предприятия на заключение договоров, обслуживание и замену узлов коммерческого учета воды, начисление и взыскание платы за предоставленные коммунальные услуги и т.д,

– говорится в сообщении.

Окончательную стоимость услуги определяют местные водоканалы, поэтому цены на водоснабжение и водоотведение в регионах отличаются.