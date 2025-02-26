Новий порядок оплати за воду

Мешканці Дніпра будуть змушені дотримуватися нових правил оплати за спожиту воду – у місті введено зміни до комунальних рахунків, передає 24 Канал із посилання на "Дніпроводоканал".

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Зокрема, зміни торкнулися абонентського обслуговування. Якщо раніше плату вносили на загальний рахунок, куди також потрібно було сплачувати за водопостачання та водовідведення, то з лютого оплату треба здійснювати на окремий рахунок підприємства за новими реквізитами.

Оплата за абонентське обслуговування включає витрати підприємства на укладення договорів, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води, нарахування та стягнення плати за надані комунальні послуги тощо,

– йдеться в повідомленні.

Остаточну вартість послуги визначають місцеві водоканали, тому ціни на водопостачання та водовідведення в регіонах відрізняються.