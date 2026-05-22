ВПЛ предупредили о масштабных изменениях: что важно знать уже сейчас

В Министерстве социальной политики сообщили о новых изменениях, которые будут касаться внутренне перемещенных лиц. Часть переселенцев сможет получить дополнительные возможности и обновленные механизмы поддержки уже в ближайшее время.

Что изменится для ВПЛ в Украине?

В Украине запустили единый государственный портал для внутренне перемещенных лиц, где собрали все основные программы помощи, социальные сервисы и механизмы поддержки для ВПЛ. В Минсоцполитики объясняют, что новая платформа должна упростить доступ переселенцев к государственным услугам, жилищных программ, финансовой помощи и информации о доступных компенсации.

О запуске нового онлайн-ресурса сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин во время встречи "Вместе к решениям", посвященной проблемам внутренне перемещенных лиц. По его словам, государство продолжает масштабную цифровизацию социальной поддержки для ВПО, а новый портал должен стать главной платформой для получения актуальной информации о помощи переселенцам в 2026 году.

Обратите внимание! На сайте уже доступны более 45 государственных программ поддержки для ВПЛ. Все сервисы распределены по отдельным категориям, что позволяет переселенцам быстрее находить нужную помощь и оформлять необходимые услуги без длительного поиска между различными государственными ресурсами.

Среди основных направлений помощи для ВПЛ: финансовая помощь и социальные выплаты;

жилье для переселенцев и компенсации;

работа, трудоустройство и поддержка бизнеса;

образование и учебные программы;

медицинские и социальные услуги.

Фактически новый портал для ВПЛ объединил в одном месте важнейшие государственные сервисы для украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. В Минсоцполитики признают, что ранее информация о программах поддержки была распылена между различными министерствами, органами соцзащиты и государственными платформами. Из-за этого многие переселенцы не знали о доступных выплатах, жилищных программах или механизмах компенсаций.

Будут ли обеспечивать ВПЛ жильем?

Отдельное внимание власть уделяет жилищному вопросу для ВПЛ, который остается одним из самых острых даже через несколько лет после начала полномасштабной войны. По словам Дениса Улютина, Минсоцполитики уже финализирует новую стратегию поддержки внутренне перемещенных лиц, которая должна урегулировать проблемы с обеспечением жильем, компенсациями и интеграцией переселенцев в общины.

В то же время часть цифровых услуг для ВПЛ уже доступна через приложение Дія. Через сервис переселенцы могут оформить или отменить статус ВПЛ, изменить адрес фактического проживания, подать заявку на жилищный ваучер для участников боевых действий и лиц с инвалидностью, а также оформить компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье в рамках программы еВідновлення.

Какие выплаты доступны для ВПЛ в Украине?