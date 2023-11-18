Колебание цены будет, но незаметно: чем будет удивлять доллар на следующей неделе

Со следующей недели курс доллара на наличном рынке будет держаться показателя, что и обычно. Впрочем, цена все же может меняться. Эксперт отмечает, что эти изменения будут несущественными.

Чего ждать от курса следующей недели

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что в течение 2 недель было очевидно укрепление гривны.

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По его словам, такая тенденция по курсу не выбивается из общей парадигмы режима "управляемой гибкости" и положительного платежного баланса Украины.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Если же говорить об основных показателях валютного рынка на следующей неделе, то вряд ли стоит ожидать глобальных изменений: диапазон текущих колебаний на межбанке не изменится – 0,1–0,2 гривны, а разница между курсами покупки и продаж будет оставаться мизерной – до 0,1 гривны.

К слову, на следующей неделе следует ожидать, что курс доллара на наличном рынке будет на уровне 37–38 гривен. Что касается евро, то прогнозируемо за одну валюту придется отдать от 39 до 41 гривны.

Курс и международная помощь

Банкир добавляет, что колебания валют и изменения курса на рынке являются нормальным явлением. В то же время колебания могут даже заметнее, чем сейчас. Это в случае, когда регулятор предоставит больше свободы межбанку.

Кроме того, чем ближе к окончанию года, тем актуальнее для формирования конъюнктуры рынка станет будущий объем макрофинансовой помощи на 2024 год. Напомню, что потребность Украины в дополнительном финансировании составляет, по разным оценкам, от 39 до 43 миллиардов долларов. Именно на такую сумму рассчитывает Украина для поддержки и развития экономики в условиях войны,

– говорит Лесной.

Подводя итог, стоит отметить, что на следующей неделе изменения курсов несущественно повлияют на рынок. Ведь колебания будут ситуативными и будут зависеть от соотношения спроса и предложения.