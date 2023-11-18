Чого чекати від курсу наступного тижня

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що впродовж 2 тижнів було очевидним зміцнення гривні.

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За його словами така тенденція щодо курсу не вибивається із загальної парадигми режиму "керованої гнучкості" та позитивного платіжного балансу України.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Якщо ж говорити про основні показники валютного ринку наступного тижня, то навряд чи варто очікувати глобальних змін: діапазон поточних коливань на міжбанку не зміниться – 0,1–0,2 гривні, а різниця між курсами покупки та продажу залишатиметься мізерною – до 0,1 гривні.

До слова, наступного тижня варто очікувати, що курс долара на готівковому ринку буде на рівні 37–38 гривень. Щодо євро, то прогнозовано за одну валюту прийдеться віддати від 39 до 41 гривні.

Курс та міжнародна допомога

Банкір додає, що коливання валют та зміни щодо курсу на ринку є нормальним явищем. Водночас коливання можуть навіть бути помітнішими, ніж зараз. Це у випадку, коли регулятор надасть більше свободи міжбанку.

Крім того, чим ближче до закінчення року, тим більш актуальним для формування кон’юнктури ринку стане майбутній обсяг макрофінансової допомоги на 2024 рік. Нагадаю, що потреба України в додатковому фінансуванні складає, за різними оцінками, від 39 до 43 мільярдів доларів. Саме на таку суму розраховує Україна для підтримки та розвитку економіки в умовах війни,

– каже Лєсовий.

Підсумовуючи варто зауважити, що наступного тижня зміни курсів несуттєво вплинуть на ринок. Адже коливання будуть ситуативними та залежатимуть від співвідношення попиту та пропозиції.

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