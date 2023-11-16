Официальный курс 16 ноября
За данным Нацбанка, официальный курс 16 ноября составлял 36,26 гривны за доллар. За прошедшие сутки курс упал на 5 копеек. Это впервые такой рост за последний период.
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Что касается евро, то официальный курс взлетел – к 39,39 гривны. За сутки евро вырос на 46 копеек.
Каким будет официальный курс доллара и евро 17 ноября:
- Доллар – 36,24 гривны,
- Евро – 39,3 гривны.
Что происходит с курсом на наличном рынке
По состоянию на утро 16 ноября доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.
- в банках покупка составляет 37,4 гривны, а продажа – 37,85 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 37,43 гривны, а продажа – 37,79 гривны.
- На черном рынке: покупка – 37,65 гривны, а продажа – 37,78 гривны.
Что с наличным долларом будет на следующей неделе
В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что ожидать существенных изменений на следующей неделе не стоит. Следовательно, диапазон текущих колебаний на межбанке не изменится – 0,1–0,2 гривны, а разница между курсами покупки и продажи будет оставаться мизерной – до 0,1 гривны.
Соответственно, курс на наличном рынке будет на уровне 37–38 гривен за доллар и 39–41 гривны за евро. Спреды, как и текущие колебания, не превысят 0,5 гривен.
Кроме того, эксперт акцентирует внимание на том, что чем ближе к окончанию года, тем более актуальным для формирования конъюнктуры рынка станет будущий объем макрофинансовой помощи на 2024 год. По разным оценкам, Украине нужны от 39 до 43 миллиардов долларов.