Официальный курс 15 ноября

За данным Нацбанка, официальный курс 15 ноября составил 36,31 гривны за доллар. За прошедшие сутки курс вырос аж на 15 копеек. Это впервые такой рост за последний период.

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Что касается евро, то официальный курс тоже не отстает от доллара и вырос – до 38,93 гривны. По сравнению с прошлыми сутками курс вырос на 66 копеек.

Каким будет официальный курс доллара и евро 16 ноября:

Доллар – 36,26 гривны,

Евро – 39,39 гривны.

Что происходит с курсом на наличном рынке

По состоянию на утро 15 ноября доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

в банках покупка составляет 37,4 гривны , а продажа – 37,85 гривны.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,2 гривны , а продажа – 37,8 гривны

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 37,7 гривны, а продажа – 37,85 гривны.

Банкноты, которые чаще всего используют украинцы

Как передает 24 Канал, ранее самой популярной купюрой среди украинцев была 200 гривен. Об этом говорит банкир Алексей Шабан. Сейчас это место заняла банкнота в 500 гривен. Они занимают 28% от общего количества.

Алексей Шабан Заместитель Председателя НБУ Я считаю, что на это повлияло полномасштабное вторжение. В его начале многие люди стремились обналичить свои сбережения, поэтому такая относительно большая по номиналу банкнота как 500 гривен и стала более востребованной.

Любопытно! Наименьшую популярность среди украинцев купюра 50 гривен. Их всего 4,5% общего объема.

К слову, купюры по 500 гривен активно заменяются тысячами. В то же время в НБУ говорят, что банкнот номиналом в 1 тысячу гривен достаточно, поэтому их выпуск пока не планируется.

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