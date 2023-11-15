Какие банкноты чаще всего используют украинцы

Банкир Алексей Шабан рассказал, что раньше самой популярной купюрой среди украинцев была 200 гривен, сообщает 24 Канал. Однако сейчас 28% от общего количества занимают банкноты 500 гривен.

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Алексей Шабан Заместитель Председателя НБУ Я считаю, что на это повлияло полномасштабное вторжение. В его начале многие люди стремились обналичить свои сбережения, поэтому такая относительно большая по номиналу банкнота как 500 грн и стала более востребованной.

Интересно, что наименьшей популярностью у украинцев пользуется купюра 50 гривен. Их всего 4,5% от общего объема.

Стоит отметить, что ситуация, когда энергосистема имела постоянные перебои, значительно повлияла на отношение украинцев к наличности. Ведь в этот период расчеты картой были невозможны, а работа банкоматов происходила со значительными сбоями. Важную роль в изменении тенденций на наличном рынке сыграл и психологический фактор.

В первую очередь, начали возвращаться банкноты номиналом 200 гривен, поскольку люди психологически предпочитают хранить сбережения в высших номиналах банкнот.

– замечает Шабан

Сейчас купюры по 500 гривен активно заменяются тысячками. Несмотря на это, в НБУ объяснили, что банкнот номиналом в 1 тысячу гривен достаточно, поэтому их выпуск пока не планируется.