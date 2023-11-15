Когда нужно заменять счетчик
Необходимо понимать, что от того, насколько корректно работает устройство, зависит правильность полученных показателей. В некоторых случаях счетчики могут починить, однако есть и ситуации, когда без замены не обойтись.
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Какие замены бывают:
- Плановые – обслуживающая компания фиксирует срок действия счетчика и когда он истекает, сообщают потребителю о замене.
- Внеплановые – устройство могут заменить на более новое (более техничное), если компания имеет такие возможности, в таком случае исправность счетчика не играет роли. Также это может быть при аварийных ситуациях. К примеру, когда при поверке счетчика обнаружена неисправность, которую невозможно устранить
Кто может получить бесплатную замену счетчика
В соответствии с действующим законодательством, безвозмездная замена счетчика производится для бытовых потребителей, если это плановая процедура. Также бесплатное осуществление операции происходит, когда это инициатива обслуживающей компании.
Если речь идет о счетчиках, которые находятся на территории коммерческих предприятий, там действуют аналогичные правила. В этом случае важно, чтобы поверка устройства происходила вовремя.