Когда нужно заменять счетчик

Необходимо понимать, что от того, насколько корректно работает устройство, зависит правильность полученных показателей. В некоторых случаях счетчики могут починить, однако есть и ситуации, когда без замены не обойтись.

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Какие замены бывают:

Плановые – обслуживающая компания фиксирует срок действия счетчика и когда он истекает, сообщают потребителю о замене.

Внеплановые – устройство могут заменить на более новое (более техничное), если компания имеет такие возможности, в таком случае исправность счетчика не играет роли. Также это может быть при аварийных ситуациях. К примеру, когда при поверке счетчика обнаружена неисправность, которую невозможно устранить

Обратите внимание! Если поверка счетчика не производится своевременно, он может быть признан неисправным и подлежать внеплановой замене.

Кто может получить бесплатную замену счетчика

В соответствии с действующим законодательством, безвозмездная замена счетчика производится для бытовых потребителей, если это плановая процедура. Также бесплатное осуществление операции происходит, когда это инициатива обслуживающей компании.

Если речь идет о счетчиках, которые находятся на территории коммерческих предприятий, там действуют аналогичные правила. В этом случае важно, чтобы поверка устройства происходила вовремя.

Заметьте! При замене счетчика специалист, выполняющий процедуру, должен предоставить вам соответствующие документы.