Які банкноти найчастіше використовують українці

Банкір Олексій Шабан розповів, що раніше найпопулярнішою купюрою серед українців була 200 гривень, передає 24 Канал. Проте зараз, 28% від загальної кількості займають банкноти 500 гривень.

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Олексій Шабан Заступник Голови НБУ Я вважаю, що на це вплинуло повномасштабне вторгнення. На його початку багато людей прагнули перевести свої заощадження у готівку, тому така відносно велика за номіналом банкнота як 500 грн і стала більш затребуваною.

Цікаво, що найменшою популярністю серед українців користується купюра 50 гривень. Їх усього 4,5% від загального обсягу.

Варто зауважити, що тогорічна ситуація, коли енергосистема мала постійні перебої, значно вплинула на ставлення українців до готівки. Адже в цей період розрахунки картою були неможливі, а робота банкоматів відбувалася зі значними збоями. Важливу роль у зміні тенденцій на готівковому ринку зіграв і психологічний фактор.

Насамперед почали повертатися банкноти номіналом 200 гривень, оскільки люди психологічно воліють зберігати заощадження у вищих номіналах банкнот.

– зауважує Шабан

Зараз купюри по 500 гривень активно замінюються на тисячки. Попри це, у НБУ пояснили, що банкнот номіналом 1 тисяча гривень достатньо, тому їх випуск поки не планується.