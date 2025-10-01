Россия оставалась главным поставщиком топлива для ядерных реакторов в США. Это происходит несмотря на то, что с 2024 года в Штатах действует специальный запрет.

Сколько топлива от России получили США?

Запрет на импорт обогащенного урана из России не мешает обеспечивать США топливом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Согласно отчету Управления энергетической информации, Россия обеспечила 20% обогащенного урана, используемого в американском парке коммерческих реакторов, по сравнению с почти 27% в 2023 году.

Эти цифры появляются на фоне призыва администрации Трампа к Европе и другим странам ограничить зависимость от российской нефти и природного газа,

– сообщили в издании.

Что известно о запрете на импорт российского топлива для реакторов?

Поставки продолжались, несмотря на законодательство, которое приостанавливает импорт реакторного топлива из России после вторжения Кремля в Украину, сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Запрет, который вступил в силу в августе 2024 года, позволяет Министерству энергетики делать исключения для России до 2028 года. Однако это возможно, если альтернативный источник недоступен или если импорт считается таким, что угрожает национальным интересам. Серед тех, кто получил исключения, есть Constellation Energy Corp. и Centrus Energy Corp.

В прошлом году Конгресс выделил Министерству энергетики миллиарды долларов на возрождение почти спящих возможностей страны по производству реакторного топлива, и ожидается, что агентство вскоре начнет выделять эти средства.

