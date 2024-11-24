24 Канал пишет со ссылкой на UK Defence Journal, что эта инициатива включает взаимодействие с отраслевыми партнерами, чтобы оценить, как лучше всего соответствовать требованиям этой программы. Кстати, инициатива является частью текущей модернизации Оборонного ядерного предприятия.

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Что известно о выработке ядерного топлива Британией

Великобритания изучает варианты восстановления ядернотопливного цикла для реакторного топлива для оборонных целей. Правительство намерено модернизировать производство оборонного ядерного топлива в рамках Defense Nuclear Enterprise. Мы начинаем взаимодействие с промышленностью, чтобы разработать варианты выполнения этого требования,

– заявил министр обороны Британии.

Он пояснил, что говорится только о производстве ядерного топлива для реакторов. Соединенное Королевство планирует продолжать придерживаться добровольного моратория на производство ядерных материалов для ядерного оружия, который действует с 1995 года.

Справка. Великобритания не производит топливо для морских ядерных реакторов. Если надо, то его покупают в США.

Кстати, Defense Nuclear Enterprise – это сеть организаций, ответственных за содержание и функционирование сил ядерного сдерживания и подводных лодок Великобритании, которая координирует работу различных организаций, чтобы гарантировать, что подводные лодки, вспомогательная инфраструктура и специализированный персонал соответствуют оборонным стандартам.