Государство начало продавать янтарь через платформу ProzzoroПродажи

В феврале на площадке "Прозорро.Продажи" появились первые аукционы по продаже янтаря более чем на 13 миллионов гривен. Их организатором является государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней Украины.

В настоящее время в системе объявлено 17 аукционов по продаже янтаря на 27 февраля 2023 года. Стартовая стоимость самого дешевого составляет лота 3 тысячи гривен, а самого дорогого – более 3 миллионов гривен.

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Как будут проходить аукционы

Все запланированные торги будут проходить по повышению цены. Если лот не будет продан на первом аукционе, в течение пяти рабочих дней после его завершения, в системе появится объявление о повторных торгах.

Напомним, согласно решению Кабмина, торги по продаже янтаря Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Украины будут проходить в системе Prozorro.Продажи.

В условиях войны мы должны использовать все прозрачные инструменты для наполнения государственного бюджета, поддержки экономики и армии. И честная и открытая продажа янтаря через онлайн-аукционы — один из них. Уверен, что государственная система "ProZorro. Продажи" поможет обеспечить эффективную продажу янтаря и открытость и прозрачность сделок,

– отметил директор ГП "Прозорро.Продажи" Алексей Соболев.