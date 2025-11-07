Несмотря на санкции США: Япония не откажется от российского проекта "Сахалин-1"

Япония не откажется от участия в российском нефтегазовом проекте "Сахалин-1" после введения новых санкций США. Даже несмотря на то, что одним из ключевых его акционеров является компания "Роснефть", которая попала под ограничения.

Почему Япония не оставит "Сахалин-1"?

Этот проект остается критически важным для энергетической безопасности Японии. Об этом в пятницу, 7 ноября, заявило Министерство промышленности страны (METI), передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Министерство экономики, торговли и промышленности продолжит признавать важность проекта "Сахалин-1" и примет все необходимые меры, чтобы энергетическая безопасность Японии не пострадала,

– заявили в ведомстве.

До того как Токио в феврале 2023 года прекратил импорт российской нефти импорт Москвы частично компенсировал более 90% зависимости Японии от нефти с Ближнего Востока.

До 2022 года 30% акций в проекте "Сахалин-1" принадлежали японскому консорциуму SODECO, в состав которого входят METI, Marubeni, Itochu, Japan Petroleum Exploration и Inpex.

Вместе с тем Япония, которая является вторым по величине в мире импортером сжиженного природного газа, планирует с января 2026 года закупать газ для аварийных резервов ежемесячно, а не только в периоды пикового спроса.

Издание отмечает, что хотя такие закупки непосредственно не связаны с ситуацией вокруг "Сахалин-1", однако помогут избежать возможных перебоев из-за санкций.

Стоит знать! После того как в прошлом месяце Вашингтон ввел санкции против "Роснефти" и "Лукойла", США разрешили проводить операции с этими компаниями до 21 ноября.

Почему США давят на Японию?

Между тем США призывают Японию и других союзников полностью отказаться от импорта российских энергоносителей, чтобы усилить давление на Москву и заставить ее завершить войну в Украине.

Однако в Японии не собираются отказываться от российского СПГ. Во время недавней встречи в Токио новая премьер-министр Японии Санае Такаити заявила президенту Дональду Трампу, что запрет на импорт сжиженного газа из России является сложным шагом для ее страны, пишет Reuters.

Это сделает счастливыми только Китай и Россию,

– прокомментировала отказ от российского СПГ Такаити.

При этом премьер попросила Трампа с пониманием отнестись к энергетическим потребностям Японии.

Почему Япония не отказывается от энергоносителей России?