7 ноября, 13:53
Несмотря на санкции США: Япония не откажется от российского проекта "Сахалин-1"

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Япония не откажется от участия в проекте "Сахалин-1" из-за его критической важности для энергетической безопасности страны, несмотря на санкции США против "Роснефти".
  • Япония, второй по величине импортер СПГ в мире, планирует с 2026 года закупать газ для аварийных резервов ежемесячно, чтобы избежать перебоев из-за санкций.

Япония не откажется от участия в российском нефтегазовом проекте "Сахалин-1" после введения новых санкций США. Даже несмотря на то, что одним из ключевых его акционеров является компания "Роснефть", которая попала под ограничения.

Почему Япония не оставит "Сахалин-1"?

Этот проект остается критически важным для энергетической безопасности Японии. Об этом в пятницу, 7 ноября, заявило Министерство промышленности страны (METI), передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Министерство экономики, торговли и промышленности продолжит признавать важность проекта "Сахалин-1" и примет все необходимые меры, чтобы энергетическая безопасность Японии не пострадала, 
– заявили в ведомстве.

  • До того как Токио в феврале 2023 года прекратил импорт российской нефти импорт Москвы частично компенсировал более 90% зависимости Японии от нефти с Ближнего Востока.
  • До 2022 года 30% акций в проекте "Сахалин-1" принадлежали японскому консорциуму SODECO, в состав которого входят METI, Marubeni, Itochu, Japan Petroleum Exploration и Inpex.

Вместе с тем Япония, которая является вторым по величине в мире импортером сжиженного природного газа, планирует с января 2026 года закупать газ для аварийных резервов ежемесячно, а не только в периоды пикового спроса.

Издание отмечает, что хотя такие закупки непосредственно не связаны с ситуацией вокруг "Сахалин-1", однако помогут избежать возможных перебоев из-за санкций.

Стоит знать! После того как в прошлом месяце Вашингтон ввел санкции против "Роснефти" и "Лукойла", США разрешили проводить операции с этими компаниями до 21 ноября.

Почему США давят на Японию?

Между тем США призывают Японию и других союзников полностью отказаться от импорта российских энергоносителей, чтобы усилить давление на Москву и заставить ее завершить войну в Украине.

Однако в Японии не собираются отказываться от российского СПГ. Во время недавней встречи в Токио новая премьер-министр Японии Санае Такаити заявила президенту Дональду Трампу, что запрет на импорт сжиженного газа из России является сложным шагом для ее страны, пишет Reuters.

Это сделает счастливыми только Китай и Россию, 
– прокомментировала отказ от российского СПГ Такаити.

При этом премьер попросила Трампа с пониманием отнестись к энергетическим потребностям Японии.

Почему Япония не отказывается от энергоносителей России?

  • Япония активно увеличивает закупки СПГ из США, стремясь расширить круг поставщиков и уменьшить зависимость от России. Впрочем, полностью отказаться от российского газа страна пока не может.

  • Министр торговли Йодзи Муто сообщил, что пока неизвестно, когда импорт российского газа будет прекращен Хотя, по его словам, после начала войны в Украине Япония постепенно сократила долю российских энергоносителей в своей структуре потребления.

  • Основная сложность заключается в том, что большинство долгосрочных контрактов на поставку газа из проекта "Сахалин-2" действуют до 2028 – 2033 годов. Отказ от них раньше срока может привести к резкому удорожанию электроэнергии в Японии.