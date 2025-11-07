Несмотря на санкции США: Япония не откажется от российского проекта "Сахалин-1"
- Япония не откажется от участия в проекте "Сахалин-1" из-за его критической важности для энергетической безопасности страны, несмотря на санкции США против "Роснефти".
- Япония, второй по величине импортер СПГ в мире, планирует с 2026 года закупать газ для аварийных резервов ежемесячно, чтобы избежать перебоев из-за санкций.
Япония не откажется от участия в российском нефтегазовом проекте "Сахалин-1" после введения новых санкций США. Даже несмотря на то, что одним из ключевых его акционеров является компания "Роснефть", которая попала под ограничения.
Почему Япония не оставит "Сахалин-1"?
Этот проект остается критически важным для энергетической безопасности Японии. Об этом в пятницу, 7 ноября, заявило Министерство промышленности страны (METI), передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Министерство экономики, торговли и промышленности продолжит признавать важность проекта "Сахалин-1" и примет все необходимые меры, чтобы энергетическая безопасность Японии не пострадала,
– заявили в ведомстве.
- До того как Токио в феврале 2023 года прекратил импорт российской нефти импорт Москвы частично компенсировал более 90% зависимости Японии от нефти с Ближнего Востока.
- До 2022 года 30% акций в проекте "Сахалин-1" принадлежали японскому консорциуму SODECO, в состав которого входят METI, Marubeni, Itochu, Japan Petroleum Exploration и Inpex.
Вместе с тем Япония, которая является вторым по величине в мире импортером сжиженного природного газа, планирует с января 2026 года закупать газ для аварийных резервов ежемесячно, а не только в периоды пикового спроса.
Издание отмечает, что хотя такие закупки непосредственно не связаны с ситуацией вокруг "Сахалин-1", однако помогут избежать возможных перебоев из-за санкций.
Стоит знать! После того как в прошлом месяце Вашингтон ввел санкции против "Роснефти" и "Лукойла", США разрешили проводить операции с этими компаниями до 21 ноября.
Почему США давят на Японию?
Между тем США призывают Японию и других союзников полностью отказаться от импорта российских энергоносителей, чтобы усилить давление на Москву и заставить ее завершить войну в Украине.
Однако в Японии не собираются отказываться от российского СПГ. Во время недавней встречи в Токио новая премьер-министр Японии Санае Такаити заявила президенту Дональду Трампу, что запрет на импорт сжиженного газа из России является сложным шагом для ее страны, пишет Reuters.
Это сделает счастливыми только Китай и Россию,
– прокомментировала отказ от российского СПГ Такаити.
При этом премьер попросила Трампа с пониманием отнестись к энергетическим потребностям Японии.
Почему Япония не отказывается от энергоносителей России?
Япония активно увеличивает закупки СПГ из США, стремясь расширить круг поставщиков и уменьшить зависимость от России. Впрочем, полностью отказаться от российского газа страна пока не может.
Министр торговли Йодзи Муто сообщил, что пока неизвестно, когда импорт российского газа будет прекращен Хотя, по его словам, после начала войны в Украине Япония постепенно сократила долю российских энергоносителей в своей структуре потребления.
Основная сложность заключается в том, что большинство долгосрочных контрактов на поставку газа из проекта "Сахалин-2" действуют до 2028 – 2033 годов. Отказ от них раньше срока может привести к резкому удорожанию электроэнергии в Японии.