Попри санкції США: Японія не відмовиться від російського проєкту "Сахалін-1"

Японія не відмовиться від участі у російському нафтогазовому проєкті "Сахалін-1" після запровадження нових санкцій США. Навіть попри те, що одним із ключових його акціонерів є компанія "Роснефть", яка потрапила під обмеження.

Чому Японія не залишить "Сахалін-1"?

Цей проєкт залишається критично важливим для енергетичної безпеки Японії. Про це у п'ятницю, 7 листопада, заявило Міністерство промисловості країни (METI), передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Міністерство економіки, торгівлі та промисловості продовжить визнавати важливість проєкту "Сахалін-1" і вживатиме всіх необхідних заходів, щоб енергетична безпека Японії не постраждала,

– заявили у відомстві.

До того як Токіо у лютому 2023 року припинив імпорт російської нафти імпорт Москви частково компенсував понад 90% залежності Японії від нафти з Близького Сходу.

До 2022 року 30% акцій у проєкті "Сахалін-1" належали японському консорціуму SODECO, до складу якого входять METI, Marubeni, Itochu, Japan Petroleum Exploration та Inpex.

Разом з тим Японія, яка є другим за величною у світі імпортером скрапленого природного газу, планує з січня 2026 року закуповувати газ для аварійних резервів щомісяця, а не лише в періоди пікового попиту.

Видання зазначає, що хоча такі закупівлі безпосередньо не пов’язані із ситуацією навколо "Сахалін-1", проте допоможуть уникнути можливих перебоїв через санкції.

Варто знати! Після того як минулого місяця Вашингтон ввів санкції проти "Роснефті" та "Лукойла", США дозволили проводити операції з цими компаніями до 21 листопада.

Чому США тиснуть на Японію?

Тим часом США закликають Японію та інших союзників повністю відмовитися від імпорту російських енергоносіїв, щоб посилити тиск на Москву та змусити її завершити війну в Україні.

Однак у Японії не збираються відмовлятися від російського СПГ. Під час нещодавньої зустрічі в Токіо нова прем’єр-міністерка Японії Санае Такаіті заявила президенту Дональду Трампу, що заборона на імпорт скрапленого газу з Росії є складним кроком для її країни, пише Reuters.

Це зробить щасливими лише Китай і Росію,

– прокоментувала відмову від російського СПГ Такаіті.

При цьому прем'єрка попросила Трампа з розумінням поставитися до енергетичних потреб Японії.

Чому Японія не відмовляється від енергоносіїв Росії?