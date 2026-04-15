Меньше, чем за 36 часов: в США сделали заявление по экономической торговле Ирана

События, происходящие вокруг Ормузского пролива, остаются непростыми. В частности Адмирал Брэд Купер, глава Центрального командования Вооруженных сил США сделал интересное заявление.

Что сообщили в Соединенных Штатах относительно Ирана?

Он сказал, что военно-морская блокада иранских портов со стороны США была "полностью реализована", о чем пишет издание Financial Times.

Поздно вечером вторника Купер отметил, что менее чем за 36 часов от начала блокады американские силы "полностью остановили экономическую торговлю, которая осуществляется по морю в Иран и из него".

Последние комментарии Купера прозвучали через день после того, как Центральное командование США – которое отвечает за американские военные операции в регионе – сообщило, что ни одно судно из иранских портов не прошло через американскую блокаду в течение первых 24 часов. А шесть коммерческих судов развернулись после соответствующего приказа.

Что еще известно об отношениях Ирана и США?

Напомним, что несмотря на блокирование Соединенными Штатами Ормузского пролива, переговоры между Вашингтон и Тегераном могут возобновиться. Об этом писали в Reuters.

Обратите внимание! Источник указал, что переговоры состоятся до конца этой недели. Однако точная дата еще не была установлена.

Что известно о действующих событиях?