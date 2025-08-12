В России и Беларуси "назревает" экономический конфликт: Минск перенасыщает важный рынок
- Российский холдинг "Цемрос" предлагает ограничить импорт цемента и ввести антидемпинговые пошлины для защиты местных производителей.
- Российские производители хотят зафиксировать импорт на уровне 1,5 миллиона тонн в год.
У России может возникнуть экономический конфликт с Беларусью. Причиной тому является цемент.
Что происходит между Россией и Беларусью?
Крупнейший российский производитель "Цемрос" сейчас объединяет 16 цементных заводов и более 30 карьеров, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины в Telegram.
Из-за избытка стройматериала и падения продаж он переходит на четырехдневную рабочую неделю. Изменения вступят в силу с 1 октября.
В холдинге, принадлежащий прокремлевскому олигарху Олегу Дерипаске, предлагают ограничить импорт, а также ввести пятилетние антидемпинговые пошлины. Это должно защитить местных производителей.
Главный "виновник" перенасыщения рынка – белорусский цемент, который вместе с поставками из Казахстана, Ирана, Китая и Вьетнама уже вытесняет российскую продукцию с местного рынка,
– объяснили в заметке Службы внешней разведки.
За последние пять лет импорт вырос почти втрое. Но есть нюанс: внутреннее потребление поднялось менее чем на 16%.
В результате этих событий иностранный цемент по объемам уже сравнялся с годовой продукцией нескольких российских заводов. Это, свою очередь, заставляет их сокращать производство.
Российские производители цемента хотят зафиксировать импорт на уровне 1,5 миллиона тонн в год. Как отметили в заметке украинской внешней разведки, это даст дополнительную загрузку не менее 2 миллионов тонн для местных мощностей.
Обратите внимание! Иначе в 2025 году рынок может просесть на 10–15 % от уровня 2024 года, когда спрос составлял около 67 миллионов тонн.