России прогнозируют экономический "тихий кризис"

Во второй половине 2024 года экономика России может оказаться в состоянии "тихого кризиса". Зато потребление граждан и капитальные инвестиции окажутся под угрозой из-за возможного повышения Центробанком ключевой ставки, пишут российские СМИ.

России прогнозируют кризис

К такому выводу пришли аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), учреждения, тесно связанного с российским правительством.

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Эксперты отмечают, что, несмотря на видимое ускорение роста кредитных портфелей банков, реальная динамика замедляется из-за роста инфляции.

Это уже является признаком будущего охлаждения,

– пишут аналитики.

По мнению аналитиков, потенциальное повышение процентных ставок в ответ на рост инфляции может привести к тому, что заемщики со значительной долговой нагрузкой не смогут погашать существующие долги за счет новых кредитов.

ЦМАКП охарактеризовал текущую ситуацию как "тихий кризис", прогнозируя умеренный рост просроченной задолженности по малым кредитам и увеличение количества вынужденных реструктуризаций по крупным кредитам. Кроме того, концентрация кредитных портфелей и снижение адекватности капитала в нескольких системно важных банках может привести к необходимости их рекапитализации.

Недавнее снижение обменного курса российского рубля привело к тому, что Россия вышла из списка десяти крупнейших экономик мира в долларовом эквиваленте.