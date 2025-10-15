Чтобы хватило денег на войну: россиян приучают к строгой экономии
- В России предложили законодательные инициативы, которые признают провал политики импортозамещения и заставляют россиян к экономии.
- Ранее санкции называли "полезными", однако отныне Кремль сталкивается с последствиями.
В России предложили две "антикризисные" законодательные инициативы сразу. Таким образом в стране признают провал политики импортозамещения.
Что происходит в России?
Поэтому россияне заставляют экономить, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Так страна-агрессор заинтересована в двух вещах:
- разрешить покупать таблетки "по одной-две" для экономии;
- запретить утилизацию просроченной еды, чтобы раздавать ее малообеспеченным.
Инициативы разные по форме, но одинаковые по сути – власти России фактически признают провал политики импортозамещения. После лет пропагандистских баек о "полезных санкциях" Россия переводит своих граждан в режим жесткой экономии,
– говорится в сообщении ЦПД.
Идея продавать таблетки поштучно появляется не просто так, а на фоне сокращения финансирования здравоохранения у бюджете на 2024–2026 годы. Сейчас медицинская система страны просто страдает от дефицита лекарств и нехватки средств на оборудование.
Закон о "вторичных пищевых ресурсах" в Центре противодействия дезинформации называют симптомомо той же болезни. Так в стране, где когда-то "под аплодисменты давили бульдозерами иностранные деликатесы", теперь предлагают кормить население просроченными продуктами.
Пропаганда подает эти предложения как заботу о гражданах, но на самом деле это сигнал, что нужно привыкать к бедности,
– объяснили в Центре.
Обратите внимание! Пока Кремль тратит миллиарды на войну против Украины, людям постепенно навязывают мысль, что выживание – это новая форма патриотизма.
Что происходит с ценами на лекарства в России?
В России существенно выросли цены на лекарства Об этом пишет DSM Group. Рост происходил более чем на 13%.
С января по август 2025 года средневзвешенная стоимость упаковки лекарств составила 416 рублей. Это на 13,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Заметьте! В то же время инфляция за этот период текущего года составила 3,95%. То есть рост цен на лекарства превысил общий показатель почти в 3,5 раза.
Что еще происходит в России?
В России люди не имеют возможности завести в труднодоступные районы лекарства, продукты и другие жизненно необходимые товары. Дело в том, что страна столкнулась с дефицитом топлива.
В частности из-за недостатка горючего россиянам трудно добраться до больниц или роддомов. Но такая ситуация происходит в отдаленных или небольших городах.