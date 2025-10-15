Аби вистачило грошей на війну: росіян привчають до суворої економії
- У Росії запропонували законодавчі ініціативи, які визнають провал політики імпортозаміщення та змушують росіян до економії.
- Раніше санкції називали "корисними", однак відтепер Кремль зіштовхується з наслідками.
У Росії запропонували дві "антикризові" законодавчі ініціативи одразу. Таким чином у країні визнають провал політики імпортозаміщення.
Що відбувається у Росії?
Тому росіяни змушують заощаджувати, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Так країна-агресорка зацікавлена у двох речах:
- дозволити купувати таблетки "по одній-дві" задля економії;
- заборонити утилізацію простроченої їжі, щоб роздавати її малозабезпеченим.
Ініціативи різні за формою, але однакові за суттю – влада Росії фактично визнає провал політики імпортозаміщення. Після років пропагандистських байок про "корисні санкції" Росія переводить своїх громадян у режим жорсткої економії,
– йдеться у повідомленні ЦПД.
Ідея продавати таблетки поштучно з’являється не просто так, а на тлі скорочення фінансування охорони здоров’я у бюджеті на 2024–2026 роки. Наразі медична система країни просто потерпає від дефіциту ліків та браку коштів на обладнання.
Закон про "вторинні харчові ресурси" у Центрі протидії дезінформації називають симптомомо тієї ж хвороби. Так у країні, де колись "під оплески давили бульдозерами іноземні делікатеси", тепер пропонують годувати населення простроченими продуктами.
Пропаганда подає ці пропозиції як турботу про громадян, але насправді це сигнал, що потрібно звикати до бідності,
– пояснили у Центрі.
Зверніть увагу! Поки Кремль витрачає мільярди на війну проти України, людям поступово нав’язують думку, що виживання – це нова форма патріотизму.
Що відбувається з цінами на ліки у Росії?
У Росії суттєво зросли ціни на ліки Про це пише DSM Group. Зростання відбувалося на понад 13%.
З січня по серпень 2025 року середньозважена вартість упаковки ліків склала 416 рублів. Це на 13,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Зауважте! Водночас інфляція за цей період поточного року склала 3,95%. Тобто зростання цін на ліки перевищило загальний показник майже в 3,5 раза.
Що ще відбувається у Росії?
У Росії люди не мають змоги завести у важкодоступні райони ліки, продукти та інші життєво необхідні товари. Річ у тім, що країна зіштовхнулась з дефіцитом пального.
Зокрема через нестачу пального росіянам важко дістатися до лікарень чи пологових будинків. Але така ситуація відбувається у віддалених або невеликих містах.