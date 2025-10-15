У Росії запропонували дві "антикризові" законодавчі ініціативи одразу. Таким чином у країні визнають провал політики імпортозаміщення.

Що відбувається у Росії?

Тому росіяни змушують заощаджувати, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Так країна-агресорка зацікавлена у двох речах:

дозволити купувати таблетки "по одній-дві" задля економії; заборонити утилізацію простроченої їжі, щоб роздавати її малозабезпеченим.

Ініціативи різні за формою, але однакові за суттю – влада Росії фактично визнає провал політики імпортозаміщення. Після років пропагандистських байок про "корисні санкції" Росія переводить своїх громадян у режим жорсткої економії,

– йдеться у повідомленні ЦПД.

Ідея продавати таблетки поштучно з’являється не просто так, а на тлі скорочення фінансування охорони здоров’я у бюджеті на 2024–2026 роки. Наразі медична система країни просто потерпає від дефіциту ліків та браку коштів на обладнання.

Закон про "вторинні харчові ресурси" у Центрі протидії дезінформації називають симптомомо тієї ж хвороби. Так у країні, де колись "під оплески давили бульдозерами іноземні делікатеси", тепер пропонують годувати населення простроченими продуктами.

Пропаганда подає ці пропозиції як турботу про громадян, але насправді це сигнал, що потрібно звикати до бідності,

– пояснили у Центрі.

Зверніть увагу! Поки Кремль витрачає мільярди на війну проти України, людям поступово нав’язують думку, що виживання – це нова форма патріотизму.

Що відбувається з цінами на ліки у Росії?

У Росії суттєво зросли ціни на ліки Про це пише DSM Group. Зростання відбувалося на понад 13%.

З січня по серпень 2025 року середньозважена вартість упаковки ліків склала 416 рублів. Це на 13,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зауважте! Водночас інфляція за цей період поточного року склала 3,95%. Тобто зростання цін на ліки перевищило загальний показник майже в 3,5 раза.

Що ще відбувається у Росії?