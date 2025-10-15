Що відомо про співпрацю України й США?

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови вже почав працювати, тож залишається ще кілька важливих рішень для його повного функціонування, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Дивіться також Попри санкції та засудження війни: світовий лідер нафтогазової галузі розширюється в Росії

Першочергові проєкти – в критичних мінералах, енергетиці, та інфраструктурі. Також обговорили співпрацю заради енергетичної безпеки Європи.

Росія має втратити будь-які важелі впливу на наших партнерів та канали заробітку грошей для продовження війни проти України. Маємо чіткі пропозиції, як це зробити спільно з міжнародними партнерами,

– повідомила Свириденко.

Окремий акцент – на санкціях проти Росії. США продовжують працювати разом з країнами G7 для тиску на країни, які продовжують купувати російську нафту.

Що відомо про санкції США проти Росії?