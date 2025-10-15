Що відомо про співпрацю України й США?
Американсько-український інвестиційний фонд відбудови вже почав працювати, тож залишається ще кілька важливих рішень для його повного функціонування, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.
Дивіться також Попри санкції та засудження війни: світовий лідер нафтогазової галузі розширюється в Росії
Першочергові проєкти – в критичних мінералах, енергетиці, та інфраструктурі. Також обговорили співпрацю заради енергетичної безпеки Європи.
Росія має втратити будь-які важелі впливу на наших партнерів та канали заробітку грошей для продовження війни проти України. Маємо чіткі пропозиції, як це зробити спільно з міжнародними партнерами,
– повідомила Свириденко.
Окремий акцент – на санкціях проти Росії. США продовжують працювати разом з країнами G7 для тиску на країни, які продовжують купувати російську нафту.
Що відомо про санкції США проти Росії?
США планують запровадити 500% тариф на експорт енергоносіїв з Росії, щоб зупинити військову машину Росії, хоча це може підвищити світові ціни. Таке рішення запропонували у Законі про санкції проти Росії, проте ще нн винесли на голосування.
США наклали санкції на сербську NIS через її зв'язки з російським "Газпромом", що може призвести до зупинки єдиного НПЗ в Сербії протягом кількох тижнів. Це спонукало сусідню Хорватію скоротити постачання сирої нафти.
У вересні США анонсували введення санкцій проти компаній з 10 країн, зокрема у списку є Китай, за постачання товарів до Росії. Це перші санкції від Трампа з моменту його обрання на посаду президента вдруге, що є серйозним прецедентом.