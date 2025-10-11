Як пропонують вдарити по економіці Росії?

Російський уряд змирився зі зростаючими економічними труднощами війни, проте є спосіб, який допоможе зробити війну надто дорогою, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Зупинити військову машину може 500% тариф для будь-якої країни, яка експортує російські енергоносії. Таке рішення запропонували у Законі про санкції проти Росії – внесеному за двопартійної підтримки в Конгресі США, але ще не винесеному на голосування.

Це повністю зупинить російський експорт. Це абсолютно точно призведе до краху російської економіки та зупинить російську військову машину,

– говорить Тімоті Еш, науковий співробітник програми Chatham House.

Але ніхто, включаючи Путіна, не очікує, що США її реалізують, оскільки вилучення російської нафти та природного газу з ринку призведе до зростання світових цін.

Натомість Еш пропонує значно нижчий так званий "вторинний" тариф , у розмірі 20-30%, що дозволило б російському експорту продовжувати надходити на світовий ринок, але з однією особливістю: отримані кошти мають бути використані для фінансування України.

ЄС також розглядає удар по гаманцю Росії, а саме використання заморожених активів в Європі, як основи для надання Україні кредиту в розмірі 140 мільярдів євро.

Інший варіант — зосередити нові заходи на найслабших місцях російської економіки, пропонує Олександр Коляндр, старший науковий співробітник Програми демократичної стійкості Центру європейського політичного аналізу.

Його ідея зосереджена на давній нестачі робочої сили в Росії, яка загострилася з початку війни, і багато чоловіків працездатного віку були або мобілізовані, або виїхали за кордон.

Як допоможуть українські атаки по НПЗ?

Попри це, найефективніший удар для воєнної економіки Росії може завдати саме Україна, повідомляє 24 Канал з посиланням на російську аналітичну агентство Siala.

За їхніми даними, дронові атаки України вивели з ладу 38% російських нафтопереробних потужностей. Це призвело до дефіциту бензину в Росії та змусили її експортувати більше сирої нафти, що, як правило, менш прибутково, ніж продаж продуктів переробки.

Ви не лише спричиняєте внутрішні потрясіння в економіці через дефіцит палива на заправках, але й фактично обмежуєте їхні експортні надходження,

– говорить Еш.

Це посилює аргументи на користь постачання більшої кількості західної далекобійної зброї Україні. І, виходячи з нещодавньої реакції Путіна, це те, чого Росія може боятися більше, ніж будь-яких економічних санкцій.

Що відомо про санкції проти Росії?