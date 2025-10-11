Как предлагают ударить по экономике России?

Российское правительство смирилось с растущими экономическими трудностями войны, однако есть способ, который поможет сделать войну слишком дорогой, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Остановить военную машину может 500% тариф для любой страны, которая экспортирует российские энергоносители. Такое решение предложили в Законе о санкциях против России – внесенном при двухпартийной поддержке в Конгрессе США, но еще не вынесенном на голосование.

Это полностью остановит российский экспорт. Это совершенно точно приведет к краху российской экономики и остановит российскую военную машину,

– говорит Тимоти Эш, научный сотрудник программы Chatham House.

Но никто, включая Путина, не ожидает, что США ее реализуют, поскольку изъятие российской нефти и природного газа с рынка приведет к росту мировых цен.

Вместо этого Эш предлагает значительно ниже так называемый так называемый "вторичный" тариф , в размере 20-30%, что позволило бы российскому экспорту продолжать поступать на мировой рынок, но с одной особенностью: полученные средства должны быть использованы для финансирования Украины.

ЕС также рассматривает удар по кошельку России, а именно использование замороженных активов в Европе, как основы для предоставления Украине кредита в размере 140 миллиардов евро.

Другой вариант - сосредоточить новые меры на самых слабых местах российской экономики, предлагает Александр Коляндр, старший научный сотрудник Программы демократической устойчивости Центра европейского политического анализа.

Его идея сосредоточена на давней нехватке рабочей силы в России, которая обострилась с начала войны, и многие мужчины трудоспособного возраста были либо мобилизованы, либо уехали за границу.

Как помогут украинские атаки по НПЗ?

Несмотря на это, эффективный удар для военной экономики России может нанести именно Украина, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское аналитическое агентство Siala.

По их данным, дроновые атаки Украины вывели из строя 38% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Это привело к дефициту бензина в России и заставило ее экспортировать больше сырой нефти, что, как правило, менее прибыльно, чем продажа продуктов переработки.

Вы не только вызываете внутренние потрясения в экономике из-за дефицита топлива на заправках, но и фактически ограничиваете их экспортные поступления,

– говорит Эш.

Это усиливает аргументы в пользу поставки большего количества западного дальнобойного оружия Украине. И, исходя из недавней реакции Путина, это то, чего Россия может бояться больше, чем любых экономических санкций.

Что известно о санкциях против России?