Как научиться экономить: пошаговые задания на неделю

Эффективно контролировать свой бюджет и экономить средства вполне реально. Для этого не нужно тратить месяцы обучения. Достаточно даже 7 дней, чтобы выработать привычку.

Первый день – учет расходов учет расходов

Фиксировать все расходы – это первое, что нужно сделать для того, чтобы научиться экономить. Без учета собственных расходов человек теряется в том сколько и на что тратятся средства.

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Что стоит сделать:

После ежедневных расходов не избавляйтесь от чеков. Записывайте все расходы в специальные мобильные приложения, которые можно загрузить на телефон.

Второй день – фиксируйте доходы

Любое планирование собственных расходов не будет эффективным, если не проанализирована информация о собственных доходах и финансовом положении.

Задания, которые стоит выполнить:

Зафиксируйте общий годовой доход, а затем ежемесячный. При этом следует учесть не только доход от работы, но и средства, которые вы получили в подарок, или на другие праздники. После такой фиксации проанализируйте в какой из месяцев вы получили больше прибыли и почему. Аналогично это следует сделать и с теми месяцами, когда доход был минимальный.

Третий день – определение конкретной цели

Все деньги, которые вы нашли случайно, лучше отложить и перевести в категорию сбережений.

Без мотивации экономить может потеряться интерес во время процесса накопления. Поэтому выберите для себя на что именно вы хотите накопить. Вариантов немало: приобрести ценную вещь, поехать в путешествие, сформировать финансовую подушку безопасности, открыть счет для будущей пенсии и тому подобное.

Как действовать:

Выбирая цель для сбережения не забывайте выбрать еще и финансовую стратегию по которой надо будет действовать. Пересматривайте время от времени вашу цель для того, чтобы не потерять мотивацию из-за долговременного накопления.

Четвертый день – поиск путей сбережения

Стоит понимать, что отказ от какой-то импульсивной и дорогой покупки раз в год не решит проблем со сбережениями. В то же время отказ от покупки кофе ежедневно, или шоколада повлияет на ваши расходы больше.

Какие есть этапы для сбережения:

Прежде всего отказ от затратных привычек – кофе по дороге на работу, ежедневный поход с коллегами на обед в заведение, вместо того, чтобы взять его с собой из дома и тому подобное. Впоследствии устранения фоновых расходов – домашний телефон, которым никто не пользуется, невыгодный тарифный план на интернет и другие.

Пятый день – список в магазин

Составление списков в магазин является неразрывным этапом для экономии. Ниже объясняем почему.

Так человек не забудет купить то, что ему нужно в местах, где цены ниже.

С перечнем легче купить то, что нужно, вместо того, чтобы бездумно тратить средства на ненужное.

! Чтобы не получать штрафы или просрочки по кредиту и т.д. пользуйтесь финансовым календарем, в котором установите напоминание по уплате.

Помогут в этом выполнение таких задач:

Каждую неделю составляйте два списка: меню и перечень необходимых покупок. Сразу указывайте в списке продукты и средства, что заканчиваются, чтобы потом не переплачивать за них.

Шестой день – составления бюджета

Для этого у вас уже есть все: собственные доходы, расходы и финансовую цель. Это поможет систематизировать финансы.

День седьмой – "свидание с деньгами"

Выделите себе день, который вы будете посвящать собственным финансам.

Работать придется по следующей схеме:

Проверьте записали ли вы все расходы с тех пор как проводили последнюю ревизию. Выясните какие расходы были необходимыми, а каких можно было бы избежать. Запишите неожиданные доходы. Спланируйте новый список покупок на неделю. Вычислите сколько удалось сэкономить с прошлой ревизии и переведите эту сумму в категорию сбережений. Если есть какие-то коррективы в вашем бюджете, то внесите их.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.