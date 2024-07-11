Як навчитись заощаджувати: покрокові завдання на тиждень
Ефективно контролювати свій бюджет та заощаджувати кошти цілком реально. Для цього не потрібно витрачати місяці навчань. Достатньо навіть 7 днів, аби випрацювати звичку.
Перший день – облік витрати
Фіксувати всі витрати – це найперше, що потрібно зробити для того, щоб навчитися заощаджувати. Без обліку власних витрат людина губиться у тому скільки та на що витрачаються кошти.
Що варто зробити:
- Після щоденних витрат не позбавляйтеся чеків.
- Записуйте усі витрати у спеціальні мобільні додатки, які можна завантажити на телефон.
Другий день – фіксуйте доходи
Будь-яке планування власних витрат не буде ефективним, якщо не проаналізована інформація щодо власних доходів та фінансового положення.
Задання, які варто виконати:
- Зафіксуйте загальний річний дохід, а потім щомісячний. При цьому варто врахувати не лише дохід від роботи, але й кошти, які ви отримали в подарунок, чи на інші свята.
- Після такої фіксації проаналізуйте у який з місяців ви отримали найбільше прибутку та чому.
- Аналогічно це варто зробити й з тими місяцями, коли дохід був мінімальний.
Третій день – визначення конкретної мети
Без мотивації заощаджувати може втратитися інтерес під час процесу накопичення. Тому оберіть для себе на що саме ви хочете накопичити. Варіантів є чимало: придбати коштовну річ, поїхати у подорож, сформувати фінансову подушку безпеки, відкрити рахунок для майбутньої пенсії тощо.
Як діяти:
- Обираючи ціль для заощадження не забувайте обрати ще й фінансову стратегію за якою треба буде діяти.
- Переглядайте час від часу вашу ціль для того, щоб не втратити мотивацію через довготривале накопичення.
Четвертий день – пошук шляхів заощадження
Варто розуміти, що відмова від якоїсь імпульсивної та дорогої покупки раз у рік не вирішить проблем із заощадженням. Водночас відмова від купівлі кави щодня, чи шоколаду вплине на ваші витрати більше.
Які є етапи для заощадження:
- Насамперед відмова від затратних звичок – кава по дорозі на роботу, щоденний похід з колегами на обід у заклад, замість того, щоб взяти його з собою з дому тощо.
- Згодом усунення фонових витрат – домашній телефон, яким ніхто не користується, невигідний тарифний план на інтернет та інші.
П'ятий день – список в магазин
Складання списків в магазин є нерозривним етапом для економії. Нижче пояснюємо чому.
- Так людина не забуде купити те, що їй потрібно в місцях, де ціни нижчі.
- З переліком легше купити те, що потрібно, замість того, щоб бездумно витрачати кошти на непотріб.
Допоможуть у цьому виконання таких завдань:
- Кожного тижня складайте два списки: меню та перелік необхідних покупок.
- Одразу вказуйте у списку продукти та засоби, що закінчуються, аби потім не переплачувати за них.
Шостий день – складання бюджету
Для цього ви вже маєте все: власні доходи, витрати та фінансову ціль. Це допоможе систематизувати фінанси.
День сьомий – "побачення з грошима"
Виділіть собі день, який ви присвячуватимете власним фінансам.
Працювати доведеться за такою схемою:
- Перевірте чи ви записали усі витрати відтоді як проводили останню ревізію.
- З'ясуйте які витрати були необхідними, а яких можна було б уникнути.
- Запишіть неочікувані доходи.
- Сплануйте новий список покупок на тиждень.
- Вирахуйте скільки вдалося заощадити з минулої ревізії та переведіть цю суму у категорію заощаджень.
- Якщо є якісь корективи у вашому бюджеті, то внесіть їх.