Объявлено чрезвычайное экономическое положение: в Аргентине одновременно будут введены 300 реформ

Новый президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ, который повлечет за собой масштабную дерегуляцию экономики страны. Он одновременно изменит или отменит 300 законов, – местные СМИ.

Чрезвычайное экономическое положение в Аргентине

В среду Хавьер Милей подписал указ, фактически дерегулирующий экономику Аргентины и внеся 300 реформ в законодательство.

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Это только первый шаг. Цель состоит в том, чтобы восстановить свободу автономии людей и начать отмену огромного количества правил, которые мешали, замедляли и останавливали экономический рост.

– сказал он.

В частности, указ изменяет или отменяет следующие законы:

таможенный кодекс;

закон об аренде;

содействие промышленности;

также готовятся почва для приватизации и либерализации трудовых отношений.

Об остальных реформах пока ничего не известно. Для внесения всех изменений правительство объявило о "чрезвычайном экономическом положении" до 31 декабря 2025 года - оно позволяет президенту единолично изменять законы.

Мы делаем все возможное, чтобы избежать худшего кризиса в нашей истории,

– добавил Милей.

По его словам, если не прибегнуть к этим действиям, Аргентина скатится к годовой инфляции в размере 15 000%. Он пообещал, что снова сделает страну "мировым государством".

Однако население страны не поддержало подобную инициативу. Левые силы организовали протест, насчитывавший тысячи людей на улицах Буэнос-Айреса.