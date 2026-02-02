Стагнация в Беларуси: кто виноват, что экономика страны вышла из-под контроля

Беларусь тесно "сотрудничает" с Россией в экономике. Но здесь не о пользе для обеих стран, а о зависимости Минска от Кремля. Хотя ВВП Беларуси растет, эксперты говорят о другом – уже скоро экономику страны может накрыть застой.

Что происходит с белорусской экономикой?

О том, почему для экономики Беларуси любые изменения будут иметь негативное влияние, говорится в исследовании проекта "Мониторинг экономики Беларуси".

По результатам мониторинга, прогнозы для экономики Беларуси неутешительные. Хотя 2025 год страна завершила с ростом ВВП на уровне 1,3%, на самом деле в течение года темпы роста экономической динамики снижались. От 0,8% в третьем квартале до 0,4% – в четвертом.

Обратите внимание! Такие показатели о том, что даже при отсутствии новых экономических потрясений в стране возможна стагнация. Другими словами – это застой в экономике, что влечет за собой ряд следующих проблем.

К тому же, если говорить о возможном ухудшении внешних условий, тогда для экономики прогнозируют еще быстрый спад.

С учетом предварительной статистики, первый квартал 2026 года для ВВП страны будет аналогичным 2025 году, в частности из-за слабого спроса на российском рынке.

Белорусский экспорт напрямую зависит от российского спроса и экономики этой же страны. Поскольку для России прогнозы пессимистические, о необходимости импорта из Беларуси речь не идет. Сама же Беларусь, за счет внутреннего спроса, стабилизировать ситуацию не сможет.

Важно! В 2025 году темпы роста внутреннего спроса сократились вдвое – с 12% до 6%.

Еще одна причина – сокращение промышленного производства. Речь идет о показателе уменьшения на 1,8%. Несмотря на большие продажи калийных удобрений и поставки российской нефти для белорусских НПЗ, главные предприятия страны – провалили статистику. В частности минский тракторный завод и белорусский металлургический комбинат. Поэтому теперь прогнозируется падение промышленности еще на 3 – 5% уже в первом квартале 2026 года.

Ну и инфляция 2025 года в Беларуси превысила 7%. Совокупность всех этих факторов ведет к одному выводу – негативный сценарий для белорусской экономики не риск или опасность, а прогноз, который только ждет времени на подтверждение.

Каково влияние Кремля на Беларусь?

По сообщению Службы внешней разведки Украины, Москва усиливает контроль над политикой Минска и сводит к минимуму пространство для самостоятельности Беларуси.

В то же время по исследованию латвийского Бюро по защите Конституции (SAB), говорится о том, что Россия использует Беларусь как условный экономический плацдарм. Действия МИД координируются, а также слаженно работают интеграционные программы.

Такое сотрудничество все больше превращается в военную поддержку. Почти 500 белорусских предприятий интегрированы в военное производство России. В качестве примера, белорусский завод беспилотников мощностью до 100 тысяч единиц в год. Он поставляет Москве около 480 тысяч артиллерийских и ракетных боеприпасов.

Что еще известно об экономическом "сотрудничестве" Беларуси и России в 2026 году?

Ранее сообщалось, что Москва усиливает контроль над внутренней политикой Беларуси. В частности теперь страна планирует построить АЭС, чтобы обеспечивать электроэнергией "новые" регионы России, то есть оккупированные области Украины.

В самой России за начало 2026 года инфляция на уровне 1,2%. Эксперты отмечают, что 2026 год станет для российской экономики показательным, когда будет понятно, что ждет страну дальше.