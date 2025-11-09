Страдают от этого именно россияне, которые остались без работы. Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что такие проблемы могут перерасти в протесты.

Смотрите также Две страны НАТО бросились спасать НПЗ России от санкций Трампа, – Politico

Какова наиболее провальная отрасль промышленности РФ?

По словам главного консультанта Национального института стратегических исследований, убыточной сферой в стране-агрессоре стала угольная отрасль. Именно на добыче угля держалась вся экономика России, его поставляли в Европу, которая с августа 2022 года ограничила закупку.

После этого страна-агрессор возлагала надежду на поставки угля в Китай, но в этой стране его достаточно. Поэтому в России уже предполагали закрытие шахт. В то же время, по мнению Уса, забывать о социальной роли шахтеров было бы ошибкой.

Это тот слой общества, который настроен на протесты, который недополучает деньги. Это большой риск для России,

– подчеркнул он.

Кроме нефтяной отрасли, в этот список можно отнести сферы, которые нуждаются в дешевой рабочей силе. Например, говорится о водителях карет скорой помощи в отдаленных регионах России, которые подписали контракты и пошли воевать против Украины.

Интересно! Крупнейший российский производитель бронетехники, танков и грузовых вагонов "Уралвагонзавод" планирует сократить около 10% работников до февраля 2026 года, уменьшив штат на 50% в некоторых подразделениях. Тем, кто попадет под сокращение, обещают выплаты в размере до трех средних месячных зарплат.

Главный консультант Национального института стратегических исследований добавил, что в стране-агрессоре из-за войны не хватает и сотрудников автомобилестроительных заводов, заводов по машиностроению сельскохозяйственной техники. Из-за нехватки средств у россиян уменьшаются заказы, поэтому страдает производство в таких сферах.

Проблемы с экономикой в России: кратко