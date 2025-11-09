Страдают от этого именно россияне, которые остались без работы. Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что такие проблемы могут перерасти в протесты.
Какова наиболее провальная отрасль промышленности РФ?
По словам главного консультанта Национального института стратегических исследований, убыточной сферой в стране-агрессоре стала угольная отрасль. Именно на добыче угля держалась вся экономика России, его поставляли в Европу, которая с августа 2022 года ограничила закупку.
После этого страна-агрессор возлагала надежду на поставки угля в Китай, но в этой стране его достаточно. Поэтому в России уже предполагали закрытие шахт. В то же время, по мнению Уса, забывать о социальной роли шахтеров было бы ошибкой.
Это тот слой общества, который настроен на протесты, который недополучает деньги. Это большой риск для России,
– подчеркнул он.
Кроме нефтяной отрасли, в этот список можно отнести сферы, которые нуждаются в дешевой рабочей силе. Например, говорится о водителях карет скорой помощи в отдаленных регионах России, которые подписали контракты и пошли воевать против Украины.
Интересно! Крупнейший российский производитель бронетехники, танков и грузовых вагонов "Уралвагонзавод" планирует сократить около 10% работников до февраля 2026 года, уменьшив штат на 50% в некоторых подразделениях. Тем, кто попадет под сокращение, обещают выплаты в размере до трех средних месячных зарплат.
Главный консультант Национального института стратегических исследований добавил, что в стране-агрессоре из-за войны не хватает и сотрудников автомобилестроительных заводов, заводов по машиностроению сельскохозяйственной техники. Из-за нехватки средств у россиян уменьшаются заказы, поэтому страдает производство в таких сферах.
Проблемы с экономикой в России: кратко
- Кремль одобрил проект федерального бюджета на 2026–2028 годы с большим дефицитом в 54,6 миллиарда долларов. Минфин России внес пакет изменений, пытаясь закрыть нехватку ресурсов. В частности, говорится об отмене льготных страховых тарифов для малого и среднего бизнеса.
- Между тем в отдельных регионах страны-агрессора, в частности в Оренбургской и Новосибирской областях, повышают налоги из-за растущего дефицита местных бюджетов.
- Интересно, что под соусом "социальная справедливость" Москва рассматривает введение социальных взносов для безработных, фрилансеров и тех, кто работает неофициально.