Страждають від цього саме росіяни, які залишились без роботи. Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зазначивши, що такі проблеми можуть перерости у протести.

Якою є найбільш провальна галузь промисловості РФ?

За словами головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень, збитковою сферою в країні-агресорці стала вугільна галузь. Саме на видобування вугілля трималась уся економіка Росії, його постачали в Європу, яка з серпня 2022 року обмежила закупівлю.

Після цього країна-агресорка покладала надію на постачання вугілля у Китай, але в цій країні його достатньо. Через це в Росії вже припускали закриття шахт. Водночас, на думку Уса, забувати про соціальну роль шахтарів було б помилкою.

Це та верства суспільства, яка налаштована на протести, яка недоотримує гроші. Це великий ризик для Росії,

– наголосив він.

Крім нафтової галузі, у цей список можна віднести сфери, які потребують дешевої робочої сили. Наприклад, мовиться про водіїв карет швидкої допомоги у віддалених регіонах Росії, які підписали контракти і пішли воювати проти України.

Цікаво! Найбільший російський виробник бронетехніки, танків і вантажних вагонів "Уралвагонзавод" планує скоротити близько 10% працівників до лютого 2026 року, зменшивши штат на 50% у деяких підрозділах. Тим, хто потрапить під скорочення, обіцяють виплати у розмірі до трьох середніх місячних зарплат.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень додав, що в країні-агресорці через війну не вистачає і співробітників автомобілебудівних заводів, заводів із машинобудування сільськогосподарської техніки. Через брак коштів у росіян меншають замовлення, тому страждає виробництво у таких сферах.

Проблеми з економікою в Росії: коротко