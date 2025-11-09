Страждають від цього саме росіяни, які залишились без роботи. Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зазначивши, що такі проблеми можуть перерости у протести.
Дивіться також Дві країни НАТО кинулися рятувати НПЗ Росії від санкцій Трампа, – Politico
Якою є найбільш провальна галузь промисловості РФ?
За словами головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень, збитковою сферою в країні-агресорці стала вугільна галузь. Саме на видобування вугілля трималась уся економіка Росії, його постачали в Європу, яка з серпня 2022 року обмежила закупівлю.
Після цього країна-агресорка покладала надію на постачання вугілля у Китай, але в цій країні його достатньо. Через це в Росії вже припускали закриття шахт. Водночас, на думку Уса, забувати про соціальну роль шахтарів було б помилкою.
Це та верства суспільства, яка налаштована на протести, яка недоотримує гроші. Це великий ризик для Росії,
– наголосив він.
Крім нафтової галузі, у цей список можна віднести сфери, які потребують дешевої робочої сили. Наприклад, мовиться про водіїв карет швидкої допомоги у віддалених регіонах Росії, які підписали контракти і пішли воювати проти України.
Цікаво! Найбільший російський виробник бронетехніки, танків і вантажних вагонів "Уралвагонзавод" планує скоротити близько 10% працівників до лютого 2026 року, зменшивши штат на 50% у деяких підрозділах. Тим, хто потрапить під скорочення, обіцяють виплати у розмірі до трьох середніх місячних зарплат.
Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень додав, що в країні-агресорці через війну не вистачає і співробітників автомобілебудівних заводів, заводів із машинобудування сільськогосподарської техніки. Через брак коштів у росіян меншають замовлення, тому страждає виробництво у таких сферах.
Проблеми з економікою в Росії: коротко
- Кремль схвалив проєкт федерального бюджету на 2026–2028 роки з великим дефіцитом у 54,6 мільярда доларів. Мінфін Росії вніс пакет змін, намагаючись закрити брак ресурсів. Зокрема, мовиться про скасування пільгових страхових тарифів для малого та середнього бізнесу.
- Тим часом в окремих регіонах країни-агресорки, зокрема в Оренбурзькій та Новосибірській областях, підвищують податки через зростаючий дефіцит місцевих бюджетів.
- Цікаво, що під соусом "соціальна справедливість" Москва розглядає уведення соціальних внесків для безробітних, фрілансерів та тих, хто працює неофіційно.