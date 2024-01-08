Экономика Германии испытала сложности в 2023 году: в этом году ситуация сильно не изменится

Германия показала один из самых плохих экономических результатов среди всех стран в 2023 году, а в этом году ситуация вряд ли значительно улучшится. Так произошло по ряду причин, в том числе слабый мировой спрос, энергетические и инфраструктурные проблемы.

Экономика Германии в плохом состоянии

В октябре прошлого года промышленные заказы почти опустились до минимального уровня с середины 2020 года. Ожидается, что сегодня этот показатель вырастет на 1%, но это все равно не изменит ситуацию.

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Завтра также ожидается обновление данных по промышленному производству, в частности начнет ли оно восстанавливаться после пятимесячного спада. Сейчас оно находится на таком же низком уровне, что и заказ.

15 января немецкие чиновники обнародуют первую национальную оценку ВВП Группы семи на 2023 год. Оно, вероятно, продемонстрирует небольшое годовое падение на 0,1% (по оценке Бундесбанка) или 0,3% (по оценке Еврокомиссии).

Такие плохие показатели страна демонстрировала в 2009 году во время мирового финансового кризиса и в 2020 году во время пандемии. Бундесбанк ожидает, что в текущем году общий рост в 2024 году составит лишь 0,4%.

К слову, экономические проблемы также вызывают проблемы в энергетике, которые вызвал отказ от российского газа.