Россия "подсела" на Китай: Пекин контролирует почти все, что нужно Москве для войны
После начала полномасштабной войны против Украины Россия стремительно лишилась доступа к западным рынкам, финансам и технологиям и все сильнее привязалась к Китаю. А тот получил возможность использовать зависимость Москвы в своих интересах.
Зависимость от китайских товаров
В итоге за более чем 4 года войны Пекин фактически стал главной внешней опорой российской экономики, считают аналитики Комиссии США по вопросам экономических и безопасности отношений с Китаем (USCC).
Это касается прежде всего торговли между странами. В 2024 году ее объем достиг 244,8 миллиарда долларов. Китай стал крупнейшим покупателем российской нефти и одним из главных источников товаров и компонентов, необходимых для российского военно-промышленного комплекса.
По оценке USCC, в 2026 году на Китай приходилось около 90% поставок в Россию технологий, на которые распространяются западные санкции.
С начала войны китайские компании продали России товаров из перечня повышенного приоритета примерно на 10,3 миллиарда долларов:
- полупроводников;
- электроники;
- станков;
- и компонентов для беспилотников.
Китайские комплектующие широко используются в российских дронах. Кроме того, Россия зависит от китайской нитроцеллюлозы – сырья, необходимого для производства пороха и ракетного топлива.
Вместе с тем Китай поставляет России двигатели для ударных беспилотников, спутниковые данные и другие технологии, которые могут использоваться в военных целях. А взамен получает боевой опыт и доступ к отдельным российским военным разработкам.
Финансовая зависимость Москвы
Зависимость Москвы от Пекина проявляется не только в торговле, но и в финансовой системе. После ужесточения американских санкций против Московской биржи доля юаня на российском валютном рынке выросла с 3% в 2022 году до 99,8%.
В то же время количество российских участников китайской платежной системы CIPS увеличилось с 76 в феврале 2022 года до 210 в июне 2026 года.
Более 90 % двусторонней торговли между Китаем и Россией в 2024 году осуществлялось в рублях или юанях.
Рычаг давления для Пекина
Впрочем, в USCC отмечают, что отношения Китая и России не являются полноценным союзом. Между странами сохраняются серьезные противоречия по вопросам разведки, ядерной политики, отношений с Северной Кореей и конкуренции за влияние в различных регионах.
В самой России также существует недовольство все более значительной ролью младшего партнера в отношениях с Китаем.
Для Москвы главная проблема – превращение экономической зависимости в политическую,
– считают в Службе внешней разведки Украины.
В настоящее время Китай может расширять или сокращать доступ России к технологиям, финансированию и своим рынкам в зависимости от собственных интересов и отношений с США и Евросоюзом.
Напомним, недавно Пекин отказался поставлять России морские силовые установки, необходимые для развития судоходства по Северному морскому пути. В то же время фактически приостановилась и реализация газопровода "Сила Сибири-2" мощностью до 50 миллиардов кубометров в год.