Под давлением санкций и падения нефтегазовых доходов экономика России не выдерживает военных расходов. Даже в регионах, которые ранее выигрывали от увеличения военных расходов, нарастает экономический кризис.

Какие проблемы в Нижнем Новгороде?

Нижний Новгород всегда был гордостью советской, а впоследствии и российской оборонки. Там расположены крупные оборонные заводы и автомобильный гигант. Однако, как свидетельствуют документы, попавшие в руки журналистов, ситуация в регионе стала критической, пишет Bloomberg.

Местная ассоциация промышленников бьет тревогу, поскольку, несмотря на отчеты Кремля о росте ВВП, реальный сектор идет на дно.

В этом месяце она обратилась к местным властям с перечнем проблем, с которыми сталкиваются компании, а именно с резким падением инвестиций, сокращением прибыли и уменьшением заказов и производства.

В обращении отмечается, что главные проблемы наблюдаются у государственных гигантов, которые являются опорой не только региона, но и всей страны:

"Объединенной судостроительной корпорации";

"Роскосмоса";

"Росатома";

и "Ростеха".

Ассоциация призвала местные власти поднять эти вопросы перед российским правительством в Москве.

Экономические проблемы нарастают даже несмотря на то, что государственные расходы на оборону в прошлом году подскочили на 30%. Однако местные предприятия стремительно накапливают долги и вынуждены ограничивать производство:

Объем неоплаченных счетов местных предприятий превысил 100 миллиардов рублей (1,3 миллиарда долларов);

Государственные гиганты просто не закрывают счета за уже поставленную продукцию.

Несколько крупных компаний, которые считаются стратегическими, уже сократили рабочее время для уменьшения расходов.

Несмотря на это, по опросам предприятий, во втором полугодии 2026 года около 20 тысяч человек могут потерять работу в Нижегородском регионе, если ситуация не улучшится.

Какова ситуация в других регионах?

Проблемы наблюдаются не только в промышленном сердце России. В других регионах экономическая ситуация еще хуже.

Общий дефицит региональных бюджетов в 2025-м вырос более чем на 1 триллион рублей – до 1,48 триллиона рублей. Это более чем втрое превышает показатель 2024 года, сообщила российская газета "Коммерсант".

Это отражает более широкие трудности по всей стране: российская экономика резко остыла в прошлом году после введения рекордно высоких процентных ставок,

– говорят аналитики.

Кремлю приходится срочно спасать регионы, чтобы удержать их на плаву:

В этом году, по данным российского Минфина, им планируют предоставить 3,55 триллиона рублей грантов;

Также позволил списать до двух третей долгов по бюджетным кредитам в 2025 – 2029 годах, а это 1,1 триллиона рублей.

Однако даже это не спасает. Региональные правительства вынуждены активнее занимать средства под высокие проценты, чтобы закрыть бюджетные "дыры".

Заметьте! По словам оппозиционного российского экономиста Вячеслава Ширяева, из-за отсутствия денег российские губернаторы полностью растерялись и выглядят деморализованными, а "две трети регионов опустили руки и просто плывут по течению".

Какова ситуация в российской экономике?