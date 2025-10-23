Экономический рост Украины тормозит война: НБУ дал новый прогноз

Украинская экономика в 2025 году продолжает расти, однако ее сдерживают последствия войны. Поэтому Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста ВВП.

Как растет экономика Украины?

В III квартале 2025 года рост экономики Украины несколько оживился, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Экономическому росту способствовали несколько факторов:

активизация жатвы ранних сельскохозяйственных культур;

устойчивый потребительский спрос;

лучшая ситуация в энергетическом секторе, которая сохранялась до конца сентября.

Ожидаемое увеличение бюджетных стимулов в конце года поддержит дальнейшее восстановление,

– спрогнозировали в Нацбанке.

Однако дефицит энергии, который возник после последних разрушений инфраструктуры и объектов газодобычи, в дальнейшем существенно ограничивать деловую активность. Негативно влияет на экономику и дефицит рабочей силы.

Учитывая все эти факторы НБУ пересмотрел прогноз роста ВВП в 2025 году, снизив показатель до 1,9%.

Важно! По сравнению с июлем 2025 года прогноз НБУ ухудшился. Тогда рост ВВП ожидали на уровне 2,1%.

Как экономика будет расти в будущем?

Глава НБУ Андрей Пышный рассказал на брифинге, что в последующие годы ожидается умеренное ускорение экономического роста Украины.

Это будет происходить за счет наращивания урожаев и увеличения инвестиций в проекты восстановления и оборонный комплекс.

Положительное влияние на инвестиционную активность будет иметь также дальнейшая евроинтеграция Украины

Постепенное возвращение экономики к нормальным условиям функционирования, стабилизация энергосектора и разворот негативной миграционной динамики будут способствовать восстановлению,

– отметил Пышный.

Учитывая все эти факторы, НБУ прогнозирует следующий рост экономики:

в 2026 рост реального ВВП составит 2%;

в 2027 году достигнет 2,8%.

Стоит знать! В предыдущем прогнозе НБУ предусматривал рост экономики в 2026 году на 2,3%, а в 2027 году – на 2,8%.

