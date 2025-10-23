Экономический рост Украины тормозит война: НБУ дал новый прогноз
- Национальный банк Украины снизил прогноз роста ВВП в 2025 году до 1,9% из-за дефицита энергии и рабочей силы.
- Ожидается умеренное ускорение экономического роста в последующие годы благодаря увеличению урожаев, инвестиций в восстановление и евроинтеграции.
Украинская экономика в 2025 году продолжает расти, однако ее сдерживают последствия войны. Поэтому Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста ВВП.
Как растет экономика Украины?
В III квартале 2025 года рост экономики Украины несколько оживился, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Экономическому росту способствовали несколько факторов:
- активизация жатвы ранних сельскохозяйственных культур;
- устойчивый потребительский спрос;
- лучшая ситуация в энергетическом секторе, которая сохранялась до конца сентября.
Ожидаемое увеличение бюджетных стимулов в конце года поддержит дальнейшее восстановление,
– спрогнозировали в Нацбанке.
Однако дефицит энергии, который возник после последних разрушений инфраструктуры и объектов газодобычи, в дальнейшем существенно ограничивать деловую активность. Негативно влияет на экономику и дефицит рабочей силы.
Учитывая все эти факторы НБУ пересмотрел прогноз роста ВВП в 2025 году, снизив показатель до 1,9%.
Важно! По сравнению с июлем 2025 года прогноз НБУ ухудшился. Тогда рост ВВП ожидали на уровне 2,1%.
Как экономика будет расти в будущем?
Глава НБУ Андрей Пышный рассказал на брифинге, что в последующие годы ожидается умеренное ускорение экономического роста Украины.
- Это будет происходить за счет наращивания урожаев и увеличения инвестиций в проекты восстановления и оборонный комплекс.
- Положительное влияние на инвестиционную активность будет иметь также дальнейшая евроинтеграция Украины
Постепенное возвращение экономики к нормальным условиям функционирования, стабилизация энергосектора и разворот негативной миграционной динамики будут способствовать восстановлению,
– отметил Пышный.
Учитывая все эти факторы, НБУ прогнозирует следующий рост экономики:
- в 2026 рост реального ВВП составит 2%;
- в 2027 году достигнет 2,8%.
Стоит знать! В предыдущем прогнозе НБУ предусматривал рост экономики в 2026 году на 2,3%, а в 2027 году – на 2,8%.
Рост ВВП: что еще известно?
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в конце сентября обновил свой прогноз экономического роста Украины на 2025 год. По его оценкам, ВВП страны вырастет на 2,5%, тогда как ранее ожидалось 3,3%.
При этом ЕБРР оставил прогноз на 2026 год без изменений, ожидая роста на уровне 5%, при условии прекращения боевых действий и начала послевоенного восстановления.
В проекте государственного бюджета на 2026 год ВВП Украины заложен на уровне 10,3 триллиона гривен, что на 1,34 триллиона больше, чем в 2025 году.
В то же время в новой Бюджетной декларации на 2026–2028 годы прогноз роста экономики на 2026 год был снижен с 7,5% до 4,5%.