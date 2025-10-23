Укр Рус
Экономический рост Украины тормозит война: НБУ дал новый прогноз
23 октября, 15:46
3

Экономический рост Украины тормозит война: НБУ дал новый прогноз

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Национальный банк Украины снизил прогноз роста ВВП в 2025 году до 1,9% из-за дефицита энергии и рабочей силы.
  • Ожидается умеренное ускорение экономического роста в последующие годы благодаря увеличению урожаев, инвестиций в восстановление и евроинтеграции.

Украинская экономика в 2025 году продолжает расти, однако ее сдерживают последствия войны. Поэтому Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста ВВП.

Как растет экономика Украины?

В III квартале 2025 года рост экономики Украины несколько оживился, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Экономическому росту способствовали несколько факторов:

  • активизация жатвы ранних сельскохозяйственных культур;
  • устойчивый потребительский спрос;
  • лучшая ситуация в энергетическом секторе, которая сохранялась до конца сентября.

Ожидаемое увеличение бюджетных стимулов в конце года поддержит дальнейшее восстановление, 
– спрогнозировали в Нацбанке.

Однако дефицит энергии, который возник после последних разрушений инфраструктуры и объектов газодобычи, в дальнейшем существенно ограничивать деловую активность. Негативно влияет на экономику и дефицит рабочей силы.

Учитывая все эти факторы НБУ пересмотрел прогноз роста ВВП в 2025 году, снизив показатель до 1,9%.

Важно! По сравнению с июлем 2025 года прогноз НБУ ухудшился. Тогда рост ВВП ожидали на уровне 2,1%.

Как экономика будет расти в будущем?

Глава НБУ Андрей Пышный рассказал на брифинге, что в последующие годы ожидается умеренное ускорение экономического роста Украины.

  • Это будет происходить за счет наращивания урожаев и увеличения инвестиций в проекты восстановления и оборонный комплекс.
  • Положительное влияние на инвестиционную активность будет иметь также дальнейшая евроинтеграция Украины

Постепенное возвращение экономики к нормальным условиям функционирования, стабилизация энергосектора и разворот негативной миграционной динамики будут способствовать восстановлению, 
– отметил Пышный.

Учитывая все эти факторы, НБУ прогнозирует следующий рост экономики:

  • в 2026 рост реального ВВП составит 2%;
  • в 2027 году достигнет 2,8%.

Стоит знать! В предыдущем прогнозе НБУ предусматривал рост экономики в 2026 году на 2,3%, а в 2027 году – на 2,8%.

Рост ВВП: что еще известно?

  • Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в конце сентября обновил свой прогноз экономического роста Украины на 2025 год. По его оценкам, ВВП страны вырастет на 2,5%, тогда как ранее ожидалось 3,3%.

  • При этом ЕБРР оставил прогноз на 2026 год без изменений, ожидая роста на уровне 5%, при условии прекращения боевых действий и начала послевоенного восстановления.

  • В проекте государственного бюджета на 2026 год ВВП Украины заложен на уровне 10,3 триллиона гривен, что на 1,34 триллиона больше, чем в 2025 году.

  • В то же время в новой Бюджетной декларации на 2026–2028 годы прогноз роста экономики на 2026 год был снижен с 7,5% до 4,5%.