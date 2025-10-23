Укр Рус
23 жовтня, 15:46
3

Економічне зростання України гальмує війна: НБУ дав новий прогноз

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Національний банк України знизив прогноз зростання ВВП у 2025 році до 1,9% через дефіцит енергії та робочої сили.
  • Очікується помірне пришвидшення економічного зростання в наступні роки завдяки збільшенню врожаїв, інвестицій у відбудову та євроінтеграції.

Українська економіка у 2025 році продовжує зростати, однак її стримують наслідки війни. Тому Національний банк України погіршив прогноз зростання ВВП.

Як зростає економіка України? 

У ІІІ кварталі 2025 року зростання економіки України дещо пожвавилося, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ

Економічному росту сприяли кілька факторів: 

  • активізація жнив ранніх сільськогосподарських культур;
  • стійкий споживчий попит;
  • краща ситуація в енергетичному секторі, яка зберігалася до кінця вересня.

Очікуване збільшення бюджетних стимулів наприкінці року підтримає подальше відновлення, 
– спрогнозували в Нацбанку. 

Однак дефіцит енергії, який виник після останніх руйнувань інфраструктури та об'єктів газовидобутку, надалі суттєво обмежуватиме ділову активність. Негативно впливає на економіку й дефіцит робочої сили.

З огляду на всі ці фактори НБУ переглянув прогноз зростання ВВП у 2025 році, знизивши показник до 1,9%

Важливо! У порівнянні з липнем 2025 року прогноз НБУ погіршився. Тоді ріст ВВП очікували на рівні 2,1%. 

Як економіка зростатиме в майбутньому? 

Голова НБУ Андрій Пишний розповів на брифінгу, що у наступні роки очікується помірне пришвидшення економічного зростання України. 

  • Це відбуватиметься за рахунок нарощування врожаїв та збільшення інвестицій у проєкти відбудови та оборонний комплекс.
  • Позитивний вплив на інвестиційну активність матиме також подальша євроінтеграція України

Поступове повернення економіки до нормальних умов функціонування, стабілізація енергосектору та розворот негативної міграційної динаміки сприятимуть відновленню, 
– зазначив Пишний. 

Враховуючи усі ці фактори, НБУ прогнозує наступне зростання економіки: 

  • у 2026 ріст реального ВВП складе 2%;
  • у 2027 році сягне 2,8%. 

Варто знати! У попередньому прогнозі НБУ передбачав зростання економіки у 2026 році на 2,3%, а в 2027 році – на 2,8%. 

Зростання ВВП: що ще відомо? 

  • Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) наприкінці вересня оновив свій прогноз економічного зростання України на 2025 рік. За його оцінками, ВВП країни зросте на 2,5%, тоді як раніше очікувалось 3,3%. 

  • При цьому ЄБРР залишив прогноз на 2026 рік без змін, очікуючи зростання на рівні 5%, за умови припинення бойових дій та початку післявоєнного відновлення. 

  • У проєкті державного бюджету на 2026 рік ВВП України закладено на рівні 10,3 трильйона гривень, що на 1,34 трильйона більше, ніж у 2025 році.

  • Водночас у новій Бюджетній декларації на 2026–2028 роки прогноз зростання економіки на 2026 рік було знижено з 7,5% до 4,5%. 