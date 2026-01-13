Как Мадуро довел нефтяное государство до краха: почему Венесуэла потеряла статус самой богатой в регионе

В 1970 году Венесуэла была самой богатой страной Латинской Америки и входила в топ-20 мира по доходам на душу населения. Но за годы правления сначала Уго Чавеса (с 1999 года по 2013 год), а затем Николаса Мадуро (с 2013 года по 2026 год), страна глубоко пришла в упадок.

После нефтяного бума и начала масштабной социально-экономической политики Венесуэла оказалась в условиях глубокого кризиса – гиперинфляция, падение ВВП, катастрофическое обесценивание национальной валюты. Теперь страна фактически стала символом экономической недееспособности.

24 Канал проанализировал, как экономика Венесуэлы изменилась за годы правления Мадуро и какие ключевые причины финансового кризиса.

Как в Венесуэле менялся уровень жизни за годы Чавеса и Мадуро у власти?

В комментарии для 24 Канала эксперт Центра глобалистики Тантели Ратувухери рассказал, что ключевыми причинами превращения Венесуэлы из самой богатой страны по запасам нефти в заброшенную страну является неэффективное управление экономикой из-за нехватки компетенций.

Тантели Ратувухери Кандидат политических наук, ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" К этому всему еще добавляется иррациональное идеологическое и политическое поведение и манипуляции, а также нарушение общих экономических принципов на фоне неблагоприятного развития мирового рынка и искаженная внешняя политика.

Аналитик Александра Ковалева для 24 Канала заявила, что на момент вступления в должность Мадуро уже столкнулся с высоким уровнем инфляции и большим дефицитом товаров. Впрочем, он не изменил экономическую политику своего предшественника.

Александра Ковалева Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Поэтому с 2019 года к уже имеющимся проблемам добавилось влияние санкций, введенных США и странами ЕС против руководства Венесуэлы и ее государственной нефтяной компании PDVSA, а также влияние пандемии и глобального финансового кризиса 2020 года.

Дело в том, что в далеком 2017 году Венесуэла объявила дефолт после того, как пропустила платежи по международным облигациям, которые были выпущены правительством и государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela (PDVSA).

Обратите внимание! По разным оценкам, страна имеет около 60 миллиардов долларов непогашенных облигаций. А общий внешний долг, учитывая обязательства PDVSA, двусторонние займы и арбитражные решения, составляет примерно 150 – 170 миллиардов долларов.

Напоминаем, что еще в 2018 году в известном иностранном издании Foreign Affiars говорилось о том, что Венесуэла в 1970-х годах и в 2018 году – это две разные страны.

Начиная с 2000-х, указы Чавеса привели к краху бизнеса в стране. С 2001 года было принято без каких-либо консультаций и дискуссий решение о распределении коммерческих ферм. Они были переданы крестьянским кооперативам, но те не имели ни навыков в управлении, ни доступа к капиталу, ни технологий для производства в больших размерах.

Еще одно решение – принудительная передача имущества иностранных нефтяных компаний политическим назначенцам без какой-либо компенсации. То же самое произошло со сталелитейными компаниями, производство которых упало фактически до нуля.

Зато валютный контроль со стороны власти стал источником для масштабной коррупции: из-за разницы между официальным курсом и черным рынком, отдельные люди могли наживаться.

Вследствие болезни, Чавес передал власть Николасу Мадуро. Ситуация только ухудшалась, ведь после нефтяного бума в 2014 году, страна совсем потеряла доходы и доступ к кредитам, а потому погрузилась в долги.

Как Венесуэла пришла к гиперинфляции?

Как рассказал Ратувухери, гиперинфляция и девальвация, возникшие в результате несовершенной монетарной и экономической политики, буквально опустошили покупательную способность и возможности граждан.

По некоторым оценкам, более 80% населения Венесуэлы живет за чертой бедности,

– добавил эксперт.

Например, по прогнозам аналитиков МВФ, в 2016 году страна должна была закончить год с показателями инфляции в более 700%, а падение ВВП – 10%.

В то же время, как объясняет Ковалева, правительство Мадуро отказалось уменьшать расходы и начало финансировать все большую часть бюджета путем эмиссии денег Центральным банком.

Денежная масса регулярно росла на 20 – 30% ежемесячно, что и вызвало гиперинфляцию.

Она начала стремительно набирать обороты в середине 2017 года, когда только в ноябре цены выросли на 50%, в 2018 году годовой уровень инфляции достиг своего самого высокого уровня 130 000%. Как писали в Al Arabiya, это был самым высоким показателем за всю историю страны.

Параллельно со стремительным ростом цен происходило фактическое падение реальной минимальной заработной платы. Она была заморожена в марте 2022 года на уровне 130 боливаров, что равнялось примерно от 0,40 до 2,50 доллара США в зависимости от обменного курса.

Гиперинфляционный кризис продолжался в течение 4-х лет, его удалось преодолеть в 2022 году, однако уровень инфляции все равно остался одним из самых высоких в мире (более 190%), существенно вырос в конце 2025 года (до 682%, по данным МВФ) на фоне обострения напряженности в отношениях между Венесуэлой и США.

А согласно Bloomberg-индексу, передает Business Standard, уровень инфляции вырос до 556% за 12 месяцев до 17 декабря 2025 года, по сравнению с 219% в конце июня и 45% в 2024 году.

Как сокращался ВВП Венесуэлы?

По словам Тантели Ратувухери, за время президентства Мадуро экономика страны сократилась почти на 3/4.

Дело в том, что правительство вернулось к монетарным манипуляциям, информационного обмана и необоснованного регулирования цен вместо того, чтобы стимулировать инвестиции в инфраструктуру, рынок и общее экономическое развитие,

– добавил господин Тантели.

Поэтому ВВП стабильно сокращался, по данным Всемирного банка, с 259 миллиардов долларов в 2014 году, достигнув минимума 43 миллиарда долларов в 2020 году, говорит Ковалева.

Известно, что в 2017 году 81% граждан страны жили за чертой бедности. А продовольственный кризис, который начал проявляться еще в 2007 году, перерос в полномасштабный гуманитарный кризис в начале 2020-х годов,

– отметила аналитик.

Он был вызван сочетанием роста цен на продукты, сокращением их производства и падением доходов населения, в частности реальной стоимости минимальной заработной платы, которая сейчас покрывает лишь 0,88% стоимости продовольственной корзины.

Согласно с отчетом МВФ, в период с 2013 года по 2021 год, реальный ВВП страны сократился на более чем 75%, что является одним из самых глубоких экономических спадов в современной истории стран, которые не находились в войне.

Почему показатель ВВП страны важен для экономического развития: уровень ВВП показывает общую стоимость всех товаров и услуг, которые были произведены в стране. Таким образом можно понять, растет ли экономика, или наоборот спадает.

По состоянию на 2025 год, пишут Reuters со ссылкой на данные МВФ, номинальный ВВП Венесуэлы примерно 82,8 миллиарда долларов. Соотношение долга страны к ВВП – от 180% до 200%.

Какую роль сыграло снижение добычи нефти в экономическом коллапсе Венесуэлы?

Как известно, Венесуэла производит менее 1% мирового объема нефти. Кроме того, ее экспорт ограничивался санкциями США и морской блокадой до сих пор, пишет Financial Times.

Как рассказывает Ковалева, падение мировых цен на нефть с более 100 долларов за баррель в 2014 году до почти 30 долларов в 2016 году стало для Венесуэлы катастрофическим.

Уже к 2020 году уровень добычи нефти достиг минимума, которого не было с 1930-х годов.

После среднего показателя 2,8 миллиона баррелей в день в течение 2008 – 2013 годов добыча сырой нефти упала до среднего показателя 0,9 миллиона в день в 2019 году.

А достиг минимума показатель в середине 2020 года – до 0,4 миллиона баррелей в день. Этому предшествовало введение нефтяных санкций со стороны США в январе 2019 года.

По словам Тантели, Венесуэла фактически стала жертвой так называемого "ресурсного проклятия", полагаясь на потребление своих нефтяных доходов, ничего не делая до сих пор для поддержки сектора.

В результате добыча нефти резко сократилась из-за заброшенной инфраструктуры и нехватки инвестиций, тогда как глобальная тенденция к падению цен на нефть на международных рынках оставила страну без критического источника финансирования,

– добавил эксперт из Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Несмотря на это данные Управления энергетической информации США свидетельствуют, что страна может обладать около 17% подтвержденных мировых запасов нефти. Это, в свою очередь, дает ей потенциал для значительного увеличения поставок.

Но для того, чтобы восстановить добычу нефти в объемах, достигнутых в начале 1990-х годов, может понадобиться несколько лет, в течение которых будет обновляться и модернизироваться оборудование и готовиться персонал,

– добавляет Александра Ковалева.

Еще одним препятствием для развития венесуэльского нефтяного сектора является то, что нефть страны не является высококачественной. Эксперт по международным энергетическим отношениям Михаил Гончар рассказывал 24 Каналу, что значительные запасы ресурса страны – тяжелые и сверхтяжелые сорта.

Михаил Гончар Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" То есть нефть является высокосернистой, а некоторые сорта – с примесями тяжелых металлов. В таком виде она не очень востребована на рынке. А для переработки нужна транспортировка, что не является легкой задачей.

Известно, что американские нефтяные компании имели несколько подходов для реализации венесуэльской нефти, когда зашли на рынок страны.

В частности они доставляли ресурс к тем заводам, что расположены на коротком логистическом плече через Мексиканский залив в Луизиане и Техасе. А там смешивали нефть Венесуэлы с другими сортами легкой нефти.

Что с курсом валют во время кризиса?

В Associated Press отмечают, что в 2021 году правительство Мадуро начало использовать наличные резервы для искусственного снижения обменного курса, заставив людей в определенный момент платить 3,5 боливара за 1 доллар.

Это привело к тому, что примерно 67% розничных операций начали осуществляться в иностранной валюте.

Кроме того, поддерживал курс американский нефтяной гигант Chevron, ведь начал продавал миллионы банкам, чтобы получить боливары для оплаты счетов после того, как возобновил свою деятельность в Венесуэле.

Таким образом, до середины 2024 года курс нацвалюты Венесуэлы держался на уровне 35 боливаров за 1 доллар.

Но из-за роста спроса на официальном рынке иностранной валюты возник дефицит. Люди начали переходить на черный рынок, что спровоцировало существенное обесценивание национальной валюты – до 70 боливаров за 1 доллар в соответствии с официальным курсом и 100 боливаров за 1 доллар на черном рынке.

Поэтому по состоянию на 2026 год, обменный курс составляет почти 325 боливаров за 1 доллар, свидетельствуют данные TradingEconomics. За последний месяц венесуэльский боливар ослаб почти на 19%, а за последний год – более чем на 504%.

Стоит напомнить, что валюта начала резко обесцениваться еще осенью 2024 года. А в течение 2025 года эта тенденция только набирала обороты.

Почему боливар относительно доллара был на нуле с 2014 по 2018 годы: интересным стал момент, когда из-за гиперинфляции в Венесуэле произошло изменение названия валюты. Например, в 2018 году "боливар фуэрте" (bolivar fuerte) было заменено на "суверенный боливар" (bolivar soberano). Таким образом вместо 100 000 старых боливаров был 1 новый боливар.

Это объясняет тот факт, что динамика курса нацвалюты относительно доллара была практически на нуле, анализируя исторические данные по курсу.

На самом деле это создавало якобы иллюзию низкого курса, хотя реальная покупательная способность была очень низкой для населения.

Заметьте! На неофициальных рынках в 2018 году курс боливара за 1 доллар мог составлять даже почти 6 миллионов боливаров (боливар фуэрте). Зато официальный курс Центробанка страны устанавливал курс на уровне почти 249 тысяч боливаров за доллар США (боливар фуэрте).