Как сэкономить на отоплении до 50%: программа "Энергодом"

Отопление – это одна из самых дорогих коммунальных услуг, которую потребляют украинцы. Особенно, если речь идет о централизованных поставках.

Преимущества программы "Энергодом"

Участие ОСМД в программе "Энергодом" позволяет жителям многоквартирных домов достигать значительной экономии энергии, то есть не тратить лишне средства и при єтом, не потерять комфорт. В частности, этой зимой участники программы могут сэкономить до 50% стоимости отопления, заявил директор фонда эффективности Егор Фаренюк, сообщает 24 Канал.

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Егор Фаренюк Директор Фонда энергоэффективности Энергонезависимость однозначно должна быть стратегической целью развития современной Украины. Теперь для нашего государства энергетическая независимость – это вопрос национальной безопасности. Создание условий для способности каждого дома минимизировать потребление ресурсов и обеспечивать собственные потребности в энергии самостоятельно – возможность сделать энергонезависимой всю страну

Фаренюк напомнил, что с самого начала полномасштабной войны, Фонд энергоэффективности столкнулся с рядом вызовов, в частности не пополнялся уставный капитал, банки заморозили кредитование ОСМД. до 70% стоимости проектов.

На данный момент, подать заявление на участие программе очень просто:

ОСМД вместе и заявкой на участие должно подать в Фонд выписку из протокола общего собрания, энергетический сертификат здания и материалы фотофиксации. Вместе с заявкой о завершении работ предоставляются копии актов приемки выполненных строительных работ, энергетический сертификат здания (изготовлен после реализации мероприятий), отчет по результатам проверки внедрения проекта с фотофиксацией и паспорт оборудования.

Удобство для ОСМД от участия в программе

Сергей Мамедов – председатель правления Глобус Банка напоминает, что участники программы "Энергодом" могут получить беззалоговый кредит без первоначального взноса под 16% сроком на 5 лет. При этом благодаря компенсаторным программам заемщики уменьшат свои расходы, передает 24 Канал.

По словам Мамедова, в следующем году может быть оформлено не менее 300 энергокредитов на общую сумму более 500 миллионов гривен, большинство из которых придется именно на те регионы, где будут действовать партнерские программы по возмещению.

Сергей Мамедов Председатель правления Глобус Банка ОСМД может получить компенсацию до 70% затрат только после проведения энергомодернизации. Банковский кредит позволяет начать работу уже на следующий день после получения средств. А компенсаторные программы от органов местной власти направлены как раз на то, чтобы существенно снизить процентную нагрузку на заемщика.

Главным преимуществом энергокредита банкир называет то, что банк предоставляет "живые" деньги на проведение необходимых работ буквально со следующего дня после оформления кредита. Именно поэтому, по мнению Мамедова, в 2024 году кредитование ОСМД по программе "Энергодом" может стать одним из ключевых направлений.